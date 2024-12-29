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Терен кардинально змінив імідж одразу після фіналу "Холостяка" (фото)

Неділя 29 грудня 2024 19:03
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Терен кардинально змінив імідж одразу після фіналу "Холостяка" (фото) Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Поліна Іваненко

Ветеран та головний герой 13 сезону "Холостяка" Олександр Будько з позивним Терен після фіналу реаліті вирішив кардинально змінити імідж. І він вже встиг поділитися першими емоціями.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Терена.

Як змінився "Холостяк"

На реаліті Терен носив стильну зачіску, схожу на "Канадку" та "Слік Бек". З першого епізоду і до фіналу він встиг відростити волосся, а тому на останній церемонії троянд був з подовженим чубчиком.

Терен кардинально змінив імідж одразу після фіналу &quot;Холостяка&quot; (фото)

Терен на "Холостяку" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Ймовірно, після трансляції фіналу Олександр вирішив почати новий етап свого життя зі змін. А тому він вирушив до барбера, який повністю зістриг його волосся.

Терен кардинально змінив імідж одразу після фіналу &quot;Холостяка&quot; (фото)

Терен збрив волосся (скріншот)

І тому нині Терен може похизуватися максимально короткою стрижкою. Сам він зазначає, що йому незвично бачити з себе в такому образі. Втім, це його не сильно засмучує.

Терен кардинально змінив імідж одразу після фіналу &quot;Холостяка&quot; (фото)

Терен з новою стрижкою (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Реакція мережі

У коментарях під фото "Холостяка" юзери пишуть:

  • "Цікаво, не взнала. Будете багатим"
  • "Але це ж не той випадок, як у дівчат, коли вони стрижуть каре?"
  • "Як на мене коротке більше пасує"
  • "Взагалі не впізнала, вам дуже личить"
  • "Стало краще"
  • "А мені все подобається, класно!".

До слова, раніше Терен вперше прокоментував фінал "Холостяка".

Окрім цього, Юстина Багай зізналася, що її батьки казали про Терена.

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