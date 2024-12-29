Терен кардинально змінив імідж одразу після фіналу "Холостяка" (фото)
Ветеран та головний герой 13 сезону "Холостяка" Олександр Будько з позивним Терен після фіналу реаліті вирішив кардинально змінити імідж. І він вже встиг поділитися першими емоціями.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Терена.
Як змінився "Холостяк"
На реаліті Терен носив стильну зачіску, схожу на "Канадку" та "Слік Бек". З першого епізоду і до фіналу він встиг відростити волосся, а тому на останній церемонії троянд був з подовженим чубчиком.
Терен на "Холостяку" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Ймовірно, після трансляції фіналу Олександр вирішив почати новий етап свого життя зі змін. А тому він вирушив до барбера, який повністю зістриг його волосся.
Терен збрив волосся (скріншот)
І тому нині Терен може похизуватися максимально короткою стрижкою. Сам він зазначає, що йому незвично бачити з себе в такому образі. Втім, це його не сильно засмучує.
Терен з новою стрижкою (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Реакція мережі
У коментарях під фото "Холостяка" юзери пишуть:
- "Цікаво, не взнала. Будете багатим"
- "Але це ж не той випадок, як у дівчат, коли вони стрижуть каре?"
- "Як на мене коротке більше пасує"
- "Взагалі не впізнала, вам дуже личить"
- "Стало краще"
- "А мені все подобається, класно!".
До слова, раніше Терен вперше прокоментував фінал "Холостяка".
Окрім цього, Юстина Багай зізналася, що її батьки казали про Терена.