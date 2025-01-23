Переможниця "Холостяка" емоційно висловилася через нові пожежі в Лос-Анджелесі: "Нас вирішили спалити"

Блогерка Олександра Шульгіна, яка знайома багатьом українцям як переможниця першого сезону реаліті-шоу про кохання "Холостяк", розповіла, що через ситуацію з новими пожежами біля Лос-Анджелеса вона вирішила знову евакуюватися. Зазначимо, що вона нещодавно повернулася з Мексики, де була з дітьми.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
У Stories Шульгіна емоційно розповіла про ситуацію, яка зараз відбувається.
"А в нас нова пожежа в Лос-Анджелесі. Нас вирішили спалити з лиця світу", - написала вона.
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У зв'язку з цим переможниця Холостяка вирішила знову полетіти зі своїми маленькими доньками - 2-річною Анджеліною і однорічною Аспен. Раніше вона вже залишала шикарний будинок, у якому живе зі своїм цивільним чоловіком. Однак через тиждень вирішила повернутися, оскільки чоловік сумував за дітьми.
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"По ходу ми знову з дітьми відлітаємо... Немає сил сидіти в гарі", - написала вона.
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До цього вона повідомляла, що перебувати на вулиці досі небезпечно.
"У нас вдома працюють 4 очищувачі повітря. Медичних. Загалом ми витратили 25 тисяч доларів на чистку будинку, у ньому безпечно, але не на вулиці та в найближчий рік буде токсично, тому ми вирішили переїжджати. Зараз шукаємо куди", - розповіла Шульгіна.
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Також Олександра вважає, що все це підлаштовано спеціально і "пожежі - це бізнес".
"Я багато читаю, вивчаю, відчуваю і розумію. Нічого не трапляється просто так. Війна - бізнес. Пожежі - бізнес. Усе є план глобалістів. Мета? Людство під тотальним контролем: 15-хвилинні міста, вакцини, винищення половини людства", - зазначила блогерка.
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Пожежі в Каліфорнії почалися у вівторок, 7 січня. Через сильний вітер вони швидко поширилися і знищили близько двох тисяч будівель.
До слова, найбільше від пожеж постраждали престижні райони Пасифік Палісейдс, Бель-Ейр, Малібу та Калабасас, де розташовані елітні будинки та особняки світових зірок.
Нещодавно Періс Гілтон опублікувала відео, на якому показала повністю зруйнований будинок після пожежі.
У середу, 22 січня, біля Лос-Анжделеса почалася нова масштабна пожежа. Вона швидко почала поширюватися через сильний вітер і сухі чагарники. У зв'язку з цим багато жителів терміново евакуюються.
Вчені пов'язують такі масштабні пожежі з наслідками зміни клімату. Останніми роками різкі перепади між посушливими та вологими періодами сприяли утворенню сухої рослинності, яка є більш вразливою до займання.
Дівчина засвітилася на українському ТБ у 2011 році на проєкті "Холостяк" з американським танцюристом українського походження Максом Чмерковським. Однак пара незабаром розлучилася, попри те, що Шульгіна підкреслювала, що між ними було кохання.
Після цього вона намагалася побудувати кар'єру як ведуча, а також здобула освіту нутриціолога-дієтолога.
Кілька років тому переїхала до США. Зараз вона є жіночим коучем, а також розповідає у своєму блозі про медитації та трансформації.
Шульгіній 37 років. Вона живе в цивільному шлюбі з чоловіком, якого називає супермен. У пари народилися дві доньки.
Олександра Шульгіна з доньками (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)