Біля Лос-Анджелесу розпочалася нова лісова пожежа: тисячі людей евакуюються

В середу вранці, в окрузі Лос-Анджелесу вибухнула нова потужна лісова пожежа, що змусила десятки тисяч людей покинути свої будинки. Займання, відоме як пожежа Х'юз, почалося за 72 кілометри від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Пожежа стрімко поширилася в гірській місцевості, що межує з житловими районами та навчальними закладами.

За кілька годин площа пожежі збільшилася до 10 000 акрів, що було спричинено сильними вітрами та сухим чагарником. Наразі ні будинки, ні підприємства не постраждали, а влада запевняє, що ситуацію вдасться взяти під контроль.

Місцеві жителі залишають свої будинки. Дехто вживає заходи захисту, поливаючи водою будинки та двори.

З літаків скидають воду та антипірен, проте помаранчеве полум'я продовжує охоплювати гори. У регіоні оголошено червоний рівень небезпеки, який діятиме до четверга.

Це пов'язано з високим ризиком пожежі через сильні вітри, що досягають швидкості 30 миль на годину (48 км/год). Прогнози вказують, що вітер може посилитися, що погіршить ситуацію і ускладнить роботу пожежників.

Учені пов'язують такі масштабні пожежі з наслідками зміни клімату. Останніми роками різкі перепади між посушливими та вологими періодами сприяли утворенню сухої рослинності, яка є більш вразливою до загоряння.