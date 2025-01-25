Переможниця "Холостяка" дала зрозуміти, що між нею та Тереном після гучного скандалу (відео)

Де зараз Терен та Бєлєнь

Дівчина відповіла на питання підписників і, звісно ж, не обійшлося без обговорення теми стосунків Інни та Олександра. Після їхньої публічної сварки мережа "вибухнула" версіями про те, чи разом ця пара.

І нині Бєлєнь розповіла, що вона перебуває у своєму рідному місті - у Харкові. А щодо Терена дівчина висловилася дуже цікаво. Річ у тому, що зазвичай Інна називала його Сашею чи Олександром, але без згадки його прізвища.

"Олександр Будько пише свою другу книгу", - лаконічно сказала переможниця "Холостяка".



Інна висловилася про Терена (скріншот)

При цьому вона не стала говорити, де саме Терен. Втім, якби він був із нею, то вона, ймовірно, на це принаймні б натякнула.

Також Інна зізналася, що все ж планує повертатися в Київ. Вона навіть розглядає можливість створити там новий бізнес.

А ще Бєлєнь зізналася, що останні події в її житті призвели до того, що їй довелося змінювати плани. Виявилося, що раніше Інна планувала відпочинок в Карпатах з Юстиною Багай, яка також була у фіналі "Холостяка". Втім, в житті дівчни почалася "драма", а тому їй було "не до цього".

Чому Терен посварився з Інною

Нагадаємо, на початку січня Будько публічно розкритикував слова Бєлєнь щодо мовного питання.

"Для мене було відкриттям позиція моєї дівчини в цьому моменті. Мені було боляче це дізнатись зараз. Ми вже все обговорили між собою, але я мусив відреагувати", - заявив Терен.

Інна ж зізналася, що публічне з'ясування стосунків її зачепило. До того ж дівчина заявила, що їй було неприємно, коли вона побачила, як Олександр "лайкав" образливі коментарі від підписників, які її критикували.