Победительница "Холостяка" дала понять, что между ней и Тереном после громкого скандала (видео)

Где сейчас Терен и Белень

Девушка ответила на вопросы подписчиков и, конечно же, не обошлось без обсуждения темы отношений Инны и Александра. После их публичной ссоры сеть "взорвалась" версиями о том, вместе ли эта пара.

И сейчас Белень рассказала, что она находится в своем родном городе - в Харькове. А насчет Терена девушка высказалась очень интересно. Дело в том, что обычно Инна называла его Сашей или Александром, но без упоминания его фамилии.

"Александр Будько пишет свою вторую книгу", - лаконично сказала победительница "Холостяка".



Инна высказалась о Терене (скриншот)

При этом она не стала говорить, где именно Терен. Впрочем, если бы он был с ней, то она, вероятно, на это по крайней мере намекнула бы.

Также Инна призналась, что все же планирует возвращаться в Киев. Она даже рассматривает возможность создать там новый бизнес.

А еще Белень призналась, что последние события в ее жизни привели к тому, что ей пришлось менять планы. Оказалось, что ранее Инна планировала отдых в Карпатах с Юстиной Багай, которая тоже была в финале "Холостяка". Впрочем, в жизни девушки началась "драма", а потому ей было "не до этого".

Почему Терен поссорился с Инной

Напомним, в начале января Будько публично раскритиковал слова Белень относительно языкового вопроса.

"Для меня было открытием позиция моей девушки в этом моменте. Мне было больно это узнать сейчас. Мы уже все обсудили между собой, но я должен был отреагировать", - заявил Терен.

Инна же призналась, что публичное выяснение отношений ее задело. К тому же девушка заявила, что ей было неприятно, когда она увидела, как Александр "лайкал" оскорбительные комментарии от подписчиков, которые ее критиковали.