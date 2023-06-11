Переможемо і далі навчатиму студентів: викладач вищої математики "Вітер" разом із учнями захищає країну в окопах

Позивний дав командир

"Позивний "Вітер" дав мені командир. Це був перший приклад армійської дисципліни. Кажуть, будеш Вітер. Ти не сперечаєшся, наказ є наказ. Вітер не зловиш, як каже в одному фільмі братський ромський народ", - розповідає Олександр.

Після строкової служби у Чернівцях він вступив на механіко-математичний факультет Харківського державного університету (зараз – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Математику любив із дитинства, завжди нею цікавився, і вона давалася йому легко.

Після отримання диплома Олександр пройшов весь шлях – від викладача вищої математики до заступника декана одразу кількох факультетів Харківського національного університету будівництва та архітектури.

"Був на керівній посаді, а зараз простий стрілець. Вченим дають "броню" на посаді, але моя броня тут", - каже педагог і вказує на свій бронежилет.

Олександр із псевдо "Вітер" (фото: ngu.gov.ua)

На війні він не новачок. З 2014 року він у Нацгвардії (5 та Слобожанська бригада НГУ). У 2014 році його мобілізували, а 26 лютого 2022 року він сам прийшов у військкомат.

"Якщо на твою країну нападають, кожен справжній чоловік має її захищати. Під ворогом моя країна не житиме!" – вважає Вітер.

Раніше він керував факультетом, а зараз командує відділенням стрілецького батальйону і "викладає" життєвий досвід - каже, що в чомусь його заняття у мирному житті схоже на армійське, але зараз відповідальності більше.

"На другий день вторгнення не питали, хто є хто, потрібні були люди. Я радий, що мене взяли до 5 Слобожанської бригади і я жодного разу не пошкодував про своє рішення. З 26 лютого займався диверсійною роботою. Наша група стежила за переміщеннями колон ворога, ми наводили арту, яка працювала по визначеним нами координатам, та ворог зупинився на підходах до Харкова", - розповідає захисник країни.

А під час контрнаступу його група влилася до батальйону і спектр завдань був значно ширшим: і розвідка, і штурми, і зачистка.

"Блок-пости та охорону об'єктів не вважаю - це відпочинок, порівняно з рештою", - додає він.

Був поранений і знову повернувся на фронт

Зі своєї бригадою Олександр пройшов увесь бойовий шлях, від Харкова до лісів під Кремінною, а в Підлимані був поранений.

"У нас було завдання зайти та зачистити селище, потрапили в засідку. Врятувала боковина темповського броника. Куля "злизалася", а зайшов у тіло тільки сердечник. Підлатали, вилікувався і знову до своїх повернувся воювати, що тут розповідати?" – про своє поранення Вітер розповідає неохоче.

Математика допомагає

Він вважає, що найвища математика допомагає на війні. Вона вчить мислити та структурувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, отже – знаходити найпростіше рішення.

"Математичний склад розуму допомагає на війні побудувати правильні алгоритми виконання бойових наказів. Як зайняти оборону, як захищатися. Щоб і наказ виконати, і щоби це було найоптимальнішим способом. У нас у батальйоні ще математики воюють, до речі - мої колишні студенти", - пояснює військовий.

До речі, учні не здивувалися, що зустрілися в окопі зі своїм викладачем.

"Вони не дивувалися, і я не дивувався. Якщо ми тут, на війні, зустрілися, то все правильно робимо", - вважає Вітер.

Викладач мріє повернутися додому та знову вчити студентів (фото: ngu.gov.ua)

Хвора нація

"Сенсу у війні з боку Росії я не бачу. Хвора нація, хворий на голову президент. Єдиний сенс - вбивати українців, бо вони настільки нас ненавидять, навіть не знаю, за що. Наш сенс - вижити та вбити їх. Романтики тут немає. Війна - це лайно, кров, бруд. Бісить, коли навіть про Другу світову показують щось пафосне, а про цю тим більше", - вважає педагог.

Він мріє якнайшвидше повернутися до мирного життя, обійняти сім'ю, знову вчити студентів.

"Я мрію повернутися до мирного життя, до студентів, конспектів, пар, заліків. Сім'ю не бачив півтора року. Наполягав, щоб вони виїхали за кордон. Донька, дружина пишаються мною, підтримують. Тому, після Перемоги обов'язково повернуся до родини, і до своєї професії. Війна - це не назавжди. Довоюємо і далі навчатиму своїх студентів", - розповів про свої плани Вітер.