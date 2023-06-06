Це був квиток в один кінець: легендарний воїн Стопер пройшов 200 км пішки з Маріуполя

Олександра із позивним "Стопер" побратими вважають живою легендою. Рік тому цей боєць полетів вертольотом в окупований росіянами Маріуполь, щоб допомогти українським захисникам. І зміг звідти вийти та не потрапити в полон.

Деталі про це розповів сам Олександр на своїй сторінці в Instagram , а також його побратими.

Прорвався до своїх в окупований Маріуполь

"Він прилетів на гвинтокрилі вже в оточене місто Маріуполь на допомогу нашим хоробрим воїнам. Поки інші морозилися, зрізалися, були не готові або просто не мали сталевих яєць, ну чи думали, що їхня участь на інших напрямках більш важлива, ніж бої у місті смерті, Стопер вибрав квиток в один кінець", - написав його побратим Руслан.

Він додав, що Олександр благополучно долетів до Маріуполя, чудово проявив себе у вуличних боях, знищував ворогів за наказом командира, ніколи не відмовляв у допомозі та активно намагався допомогти всім пораненим.

"Цей на вигляд сором'язливий і простий хлопець має більше сили та мужності, ніж сотні будь-яких чоловіків. Але найцікавіший момент у тому, що як прийшов нам наказу скласти зброю, він ще тиждень жив у якомусь укритті, виритому в Азовсталі, мав невеликий запас води та їжі, чуючи, як ворог ходить заводом. А вночі вийшов, пройшов 200 км пішки, стираючи ноги в кров і проходячи через фільтрації та підвали - вийшов живий і цілий. Справжня легенда, яку потрібно знати та поважати, і брати собі у кумири", - розповів друг Стопера.

Фото: instagram.com/alex_denali

Вибрався на волю і не попав у полон

На своїй сторінці Олександр підтвердив достовірність цієї історії та додав, що зараз він захищає Україну у зоні бойових дій.

"Рік тому після пекла Маріуполя та Азовсталі, пройшовши пішки 200 км, стерши ноги в кров, я зміг дістатися до підконтрольної території та вигризти у ворога таку недоступну свободу для себе! Сьогодні я знову маю честь виконувати завдання у зоні бойових дій. Наступна мета - отримати свободу для всіх українців та вийти на державні кордони 91-го року", - написав Олександр.

Про Олександра відомо небагато. Він родом із Луганська і після окупації Донбасу переїхав до Маріуполя. Після 2014 року брав участь у бойових діях та у 2020 році демобілізувався. У нього росте син.

З 14 березня 2022 року знову взяв до рук зброю та став на захист Києва.

Фото: instagram.com/alex_denali