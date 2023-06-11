Победим и буду дальше учить студентов: преподаватель высшей математики "Ветер" вместе с учениками защищает страну в окопах

Позывной дал командир

"Позывной "Ветер" дал мне командир. Это был первый пример армейской дисциплины. Говорят, будешь Ветер. Ты не споришь, приказ есть приказ. Ветер не поймаешь, как говорит в одном фильме братский ромский народ", - рассказывает Александр.

После срочной службы в Черновцах он поступил на механико-математический факультет Харьковского государственного университета (сейчас - Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина). Математику любил с детства, всегда ею интересовался, и она давалась ему легко.

После получения диплома Александр прошел весь путь - от преподавателя высшей математики до заместителя декана сразу нескольких факультетов Харьковского национального университета строительства и архитектуры.

"Был на руководящей должности, а сейчас простой стрелок. Ученым дают "бронь" на должности, но моя броня тут", - говорит педагог и показывает на свой бронежилет.

Александр с псевдо "Ветер" (фото: ngu.gov.ua)

На войне он не новичок. С 2014 года он в Нацгвардии (5 и Слобожанская бригада НГУ). В 2014 его мобилизовали, а 26 февраля 2022 года он сам пришел в военкомат.

"Если на твою страну нападают, каждый настоящий мужчина должен ее защищать. Под врагом моя страна жить не будет!" - считает Ветер.

Раньше он руководил факультетом, а сейчас командует отделением стрелкового батальона и "преподает" жизненный опыт - говорит, что в чем-то его занятие в мирной жизни похоже с армейским, но сейчас ответственности больше.

"На второй день вторжения не спрашивали, кто есть кто, нужны были люди. Я рад, что меня взяли в 5 Слобожанскую бригаду и я ни разу не пожалел о своем решении. С 26 февраля занимался диверсионной работой. Наша группа следила за перемещениями колонн врага, мы наводили арту, которая работала по определенным нами координатам, и враг застопорился на подходах к Харькову", - рассказывает защитник страны.

А во время контрнаступления его группа влилась в батальон и спектр заданий был значительно шире: и разведка, и штурмы, и зачистка.

"Блок-посты и охрану объектов не считаю - это отдых, по сравнению с остальным", - добавляет он.

Был ранен и снова вернулся на фронт

Со своей бригадой Александр прошел весь боевой путь, от Харькова до лесов под Кременной, а в Подлимане был ранен.

"У нас было задание зайти и зачистить поселок, попали в засаду. Спасла боковина темповского броника. Пуля "слизалась", а зашел в тело только сердечник. Подлатали, вылечился и снова к своим вернулся воевать, что тут рассказывать?" - о своем ранении Ветер рассказывает неохотно.

Математика помогает

Он считает, что высшая математика помогает на войне. Она учит мыслить и структурировать, устанавливать причинно-следственные связи, а значит – находить самое простое решение.

"Математический склад ума помогает на войне построить правильные алгоритмы выполнения боевых приказов. Как занять оборону, как защищаться. Чтоб и приказ выполнить, и чтоб это было самым оптимальным способом. У нас в батальоне еще математики воюют, кстати - мои бывшие студенты", - объясняет военный.

Кстати, ученики не удивились, что встретились в окопе со своим преподавателем.

"Они не удивлялись, и я не удивлялся. Если мы тут, на войне, встретились, значит все правильно делаем", - считает Ветер.

Преподаватель мечтает вернуться домой и снова учить студентов (фото: ngu.gov.ua)

Больная нация

"Смысла в войне со стороны России я не вижу. Больная нация, больной на голову президент. Единственный смысл - убивать украинцев, так как они настолько нас ненавидят, даже не знаю, за что. Наш смысл - выжить и убить их. Романтики тут нет. Война - это дерьмо, кровь, грязь. Бесит, когда даже про Вторую мировую показывают что-то пафосное, а про эту тем более", - считает педагог.

Он мечтает поскорее вернуться к мирной жизни, обнять семью, снова учить студентов.

"Я мечтаю вернуться к мирной жизни, к студентам, конспектам, парам, зачетам. Семью не видел полтора года. Настоял, чтобы они выехали за границу. Дочка, жена гордятся мной, поддерживают. Поэтому, после Победы обязательно вернусь к семье, и к своей профессии. Война - это не навсегда. Довоюем и буду дальше учить своих студентов", - рассказал о своих планах Ветер.