Передумали розлучатися? Андрій Бедняков несподівано показався разом із дружиною
Відомий український телеведучий, блогер і шоумен Андрій Бєдняков, який нещодавно повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Анастасією Короткою, несподівано показав спільне відео.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на його нове відео в Instagram.
Так, судячи з усього, діти Беднякова приїхали в Україну на канікули. У зв'язку з чим шоумен записав жартівливе відео.
Його дочка Ксенія, сідає в машину і запитує: "Підвезете мене з братиком?".
"Так, звичайно, сідайте", - відповідає їй Бєдняков.
Потім у кадрі з'являється ексдружина шоумена.
"А мене підвезете?" - запитує вона. Потім іде наступний кадр, на якому видно, що Бєдняков їде на машині, а Коротка залишається стояти на вулиці.
Як відреагували в мережі
Фоловери одразу ж почали коментувати смішне відео, відзначивши гумор Бєднякова. Також багато хто пише, що хотів би, щоб пара возз'єдналася:
- "Ну не можуть розлучатися люди з таким офігенним почуттям гумору в обох"
- "Не давайте цим двом розлучення"
- "Обожнюю вас. Навіть не хочу чути, що ви розлучаєтеся"
- "Де підписати петицію щодо скасування розлучення?"
- "Може, ви не будете розлучатися?"
- "У мене сльози виступили. Я щиро бажаю вам зберегти вашу унікальну сім'ю. Той випадок, коли люди як одне ціле"
- "Думаю, з розлученням не потрібно поспішати. Подумайте, а?".
Що відомо про шлюб Андрія Бєднякова і Насті Короткої
Пара була разом із 2008 року, з 2014-го - у шлюбі. У 2015 році в подружжя народилася донька Ксенія, а у 2022 році син Остап.
У 2024 році Бєдняков повідомив, що вони з дружиною прийняли рішення розлучитися. Він подякував матері своїх дітей за зворушливі спогади, віру в нього, любов до його родини. І артист зазначив, що разом вони всього домоглися самі.
Весілля Беднякова і Короткої (фото: instagram.com/biedniakov)
На новину про розлучення несподівано відреагувала блогерка Аліна Шаманська.
Потім і сама Анастасія Коротка розповіла, хто був ініціатором розлучення.
Бєдняков і Коротка (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)