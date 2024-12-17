Передумали разводиться? Андрей Бедняков неожиданно показался вместе с женой

Известный украинский телеведущий, блогер и шоумен Андрей Бедняков, который недавно сообщил, что разводится со своей супругой Анастасией Короткой , неожиданно показал совместное видео.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новое видео в Instagram .

Так, судя по всему, дети Беднякова приехали в Украину на каникулы. В связи с чем шоумен записал шуточное видео.

Его дочь Ксения, садится в машину и спрашивает: "Подвезете меня с братиком?".

"Да, конечно, садитесь", - отвечает ей Бедняков.

Затем в кадре появляется экс-супруга шоумена.

"А меня подвезете?" - спрашивает она. Затем идет следующий кадр, на котором видно, что Бедняков уезжает на машине, а Короткая остается стоять на улице.

Как отреагировали в сети

Фолловеры тут же принялись комментировать смешное видео, отметив юмор Беднякова. Также многие пишут, что хотели бы, чтобы пара воссоединилась:

"Ну не могут разводиться люди с таким офигенным чувством юмора у обоих"

"Не давайте этим двум развод"

"Обожаю вас. Даже не хочу слышать, что вы разводитесь"

"Где подписать петицию по отмене развода?"

"Может, вы не будете разводиться?"

"У меня слезы выступили. Я искренне желаю вам сохранить вашу уникальную семью. Тот случай, когда люди как одно целое"

"Думаю, с разводом не нужно спешить. Подумайте, а?".

Что известно о браке Андрея Беднякова и Насти Короткой

Пара была вместе с 2008 года, с 2014 - в браке. В 2015 году у супругов родилась дочь Ксения, а в 2022 году сын Остап.

В 2024 году Бедняков сообщил, что они с женой приняли решение расстаться. Он поблагодарил мать своих детей за трогательные воспоминания, веру в него, любовь к его семье. И артист отметил, что вместе они всего добились сами.

Свадьба Беднякова и Короткой (фото: instagram.com/biedniakov)

На новость о разводе неожиданно отреагировала блогерша Алина Шаманская.

Затем и сама Анастасия Короткая рассказала, кто был инициатором развода.

Бедняков и Короткая (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)