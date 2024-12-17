Передумали разводиться? Андрей Бедняков неожиданно показался вместе с женой
Известный украинский телеведущий, блогер и шоумен Андрей Бедняков, который недавно сообщил, что разводится со своей супругой Анастасией Короткой, неожиданно показал совместное видео.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новое видео в Instagram.
Так, судя по всему, дети Беднякова приехали в Украину на каникулы. В связи с чем шоумен записал шуточное видео.
Его дочь Ксения, садится в машину и спрашивает: "Подвезете меня с братиком?".
"Да, конечно, садитесь", - отвечает ей Бедняков.
Затем в кадре появляется экс-супруга шоумена.
"А меня подвезете?" - спрашивает она. Затем идет следующий кадр, на котором видно, что Бедняков уезжает на машине, а Короткая остается стоять на улице.
Как отреагировали в сети
Фолловеры тут же принялись комментировать смешное видео, отметив юмор Беднякова. Также многие пишут, что хотели бы, чтобы пара воссоединилась:
- "Ну не могут разводиться люди с таким офигенным чувством юмора у обоих"
- "Не давайте этим двум развод"
- "Обожаю вас. Даже не хочу слышать, что вы разводитесь"
- "Где подписать петицию по отмене развода?"
- "Может, вы не будете разводиться?"
- "У меня слезы выступили. Я искренне желаю вам сохранить вашу уникальную семью. Тот случай, когда люди как одно целое"
- "Думаю, с разводом не нужно спешить. Подумайте, а?".
Что известно о браке Андрея Беднякова и Насти Короткой
Пара была вместе с 2008 года, с 2014 - в браке. В 2015 году у супругов родилась дочь Ксения, а в 2022 году сын Остап.
В 2024 году Бедняков сообщил, что они с женой приняли решение расстаться. Он поблагодарил мать своих детей за трогательные воспоминания, веру в него, любовь к его семье. И артист отметил, что вместе они всего добились сами.
Свадьба Беднякова и Короткой (фото: instagram.com/biedniakov)
На новость о разводе неожиданно отреагировала блогерша Алина Шаманская.
Затем и сама Анастасия Короткая рассказала, кто был инициатором развода.
Бедняков и Короткая (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)