Пенсійний фонд пояснив, у яких випадках не зарахують страховий стаж і що тоді робити

Для виходу на пенсію українці повинні досягти 60-го віку, а також мати достатню кількість страхового стажу. Втім, у деяких випадках, частину стажу можуть не зарахувати, а це суттєво знизить розмір соцвиплати.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Пенсійного фонду України.
Інформація про стаж, який громадяни отримали до 2004 року, повинна бути оцифрована. Якщо скан-копії трудової книжки зроблені неякісно, їх можуть не прийняти у ПФ. Зокрема, такі документи відхилять у разі:
При цьому у Пенсійному фонді наголосили, що у таких випадках ситуацію можна виправити.
"У випадку виправлення записів у разі виявлення неправильного чи неточного запису про періоди роботи після 01 липня 2000 року або створення неправильного чи неточного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України відомості про трудову діяльність подаються повторно", - заявила начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад.
При повторній подачі відомостей треба надати титульну сторінку та сторінки зі змінами.
Як подати документи:
Якщо при наданні документів виявили помилку, особа повинна надати Пенсійному фонду довідки чи інші документи, що підтверджують коректність вказаних даних.
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