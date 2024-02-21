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Пенсионный фонд объяснил, в каких случаях могут не засчитать стаж работы и что тогда делать

В каком случае могут не засчитать стаж работы (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Для выхода на пенсию украинцы должны достичь 60-го возраста, а также иметь достаточное количество страхового стажа. Однако в некоторых случаях часть стажа могут не засчитать, а это существенно снизит размер соцвыплаты.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Пенсионного фонда Украины.

В каком случае могут не засчитать страж

Информация о стаже, который граждане приобрели до 2004 года, должна быть оцифрована. Если сканкопии трудовой книжки сделаны не качественно, их могут не принять в ПФ. В частности, такие документы отклонят в случае:

  • несоблюдение требований к сканированным документам
  • неточности в предоставленных данных
  • несоответствия имени, фамилии, отчества и т. п.

При этом в Пенсионном фонде подчеркнули, что в таких случаях ситуацию можно исправить.

"При исправлении записей в случае обнаружения неправильной или неточной записи о периодах работы после 01 июля 2000 года, или создания неправильной или неточной электронной записи в электронном кабинете страхователя или застрахованного лица на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины сведения о трудовой деятельности подаются повторно", - заявила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.

При повторной подаче сведений следует предоставить титульную страницу и страницы с изменениями.

Как подать документы:

  • авторизироваться в личном кабинете на вебпортале с использованием КЭП
  • создать повторное обращение (застрахованные лица - во вкладке "Сведения о трудовых отношениях", работодатели - во вкладке "Сведения о трудовых отношениях рабочего")
  • заполнить экранную форму
  • повторно скачать сканированную копию титульного листа трудовой книжки (для идентификации принадлежности документа)
  • прикрепить сканированную копию страницы с записями, требующими уточнения
  • при необходимости добавить сканированную копию уточняющей справки

Если при предоставлении документов была обнаружена ошибка, гражданин должен предоставить Пенсионному фонду справки или другие документы, подтверждающие корректность указанных данных.

Ранее мы писали о том, что пенсионеры в Украине смогут получить 100% скидку на коммуналку.

Читайте также о том, засчитывается ли в стаж уход за человеком с инвалидностью I группы.

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