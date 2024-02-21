Пенсионный фонд объяснил, в каких случаях могут не засчитать стаж работы и что тогда делать

В каком случае могут не засчитать страж

Информация о стаже, который граждане приобрели до 2004 года, должна быть оцифрована. Если сканкопии трудовой книжки сделаны не качественно, их могут не принять в ПФ. В частности, такие документы отклонят в случае:

несоблюдение требований к сканированным документам

неточности в предоставленных данных

несоответствия имени, фамилии, отчества и т. п.

При этом в Пенсионном фонде подчеркнули, что в таких случаях ситуацию можно исправить.

"При исправлении записей в случае обнаружения неправильной или неточной записи о периодах работы после 01 июля 2000 года, или создания неправильной или неточной электронной записи в электронном кабинете страхователя или застрахованного лица на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины сведения о трудовой деятельности подаются повторно", - заявила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.

При повторной подаче сведений следует предоставить титульную страницу и страницы с изменениями.

Как подать документы:

авторизироваться в личном кабинете на вебпортале с использованием КЭП

создать повторное обращение (застрахованные лица - во вкладке "Сведения о трудовых отношениях", работодатели - во вкладке "Сведения о трудовых отношениях рабочего")

заполнить экранную форму

повторно скачать сканированную копию титульного листа трудовой книжки (для идентификации принадлежности документа)

прикрепить сканированную копию страницы с записями, требующими уточнения

при необходимости добавить сканированную копию уточняющей справки

Если при предоставлении документов была обнаружена ошибка, гражданин должен предоставить Пенсионному фонду справки или другие документы, подтверждающие корректность указанных данных.