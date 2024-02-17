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Догляд за людиною з інвалідністю I групи зараховується до страхового стажу: що треба знати

Субота 17 лютого 2024 09:43
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Догляд за людиною з інвалідністю I групи зараховується до страхового стажу: що треба знати Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Періоди догляду за особою з інвалідністю І групи зараховуються до страхового стажу. Однак для цього є декілька умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства соціальної політики в Facebook.

Для того, щоб період догляду за людиною з інвалідністю зарахували до стажу, необхідно відповідати трьом умовам:

  • Працездатність: особа ще не досягла пенсійного віку та не має інвалідності.
  • Непрацевлаштування: не працювала протягом періоду догляду.
  • Отримання допомоги: отримувала допомогу, надбавку або компенсацію в органах соціального захисту населення.

Якщо всі умови були дотримані, а період догляду бів після 1 січня 2004 року, він зараховується до страхового стажу.

У цей час людина, яка здійснювала догляд, вважається застрахованою особою (згідно зі статтею 11 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").

Страхувальником у такому випадку виступає орган соціального захисту населення, який виплачує допомогу, надбавку або компенсацію.

Раніше РБК-Україна розповідало, хто має право на пенсію по інвалідності та як її отримати.

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Міністерство соціальної політики
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