Догляд за людиною з інвалідністю I групи зараховується до страхового стажу: що треба знати

Періоди догляду за особою з інвалідністю І групи зараховуються до страхового стажу. Однак для цього є декілька умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства соціальної політики в Facebook.

Для того, щоб період догляду за людиною з інвалідністю зарахували до стажу, необхідно відповідати трьом умовам:

Працездатність: особа ще не досягла пенсійного віку та не має інвалідності.

Непрацевлаштування: не працювала протягом періоду догляду.

Отримання допомоги: отримувала допомогу, надбавку або компенсацію в органах соціального захисту населення.

Якщо всі умови були дотримані, а період догляду бів після 1 січня 2004 року, він зараховується до страхового стажу.

У цей час людина, яка здійснювала догляд, вважається застрахованою особою (згідно зі статтею 11 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").

Страхувальником у такому випадку виступає орган соціального захисту населення, який виплачує допомогу, надбавку або компенсацію.

Раніше РБК-Україна розповідало, хто має право на пенсію по інвалідності та як її отримати.

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