Пенсії з інвалідності для військових: хто має право оформити та скільки платитимуть

Коли призначають пенсію з інвалідності військовослужбовцям

У період проходження служби

Не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби

Пізніше тримісячний термін після звільнення зі служби, якщо інвалідність настала внаслідок захворювання, що виникло в період проходження військової служби.

Причини, група, час настання інвалідності, термін, який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Розміри пенсій військовослужбовців

Суми виплат пенсій з інвалідності для військовослужбовців залежать від причини інвалідності. Якщо інвалідність настала внаслідок війни, то:

При I групі – 100% від суми грошового забезпечення

За II групи - 80% від суми грошового забезпечення

При III групі - 60% грошового забезпечення

Іншим особам з інвалідністю пенсію нараховуватиметься так:

І група - 70% сум грошового забезпечення

II група - 60% сум грошового забезпечення

III група – 40% сум грошового забезпечення

При цьому потрібно знати, що мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижчою:

І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, із 01.12.2022 – 13604,50 грн (2093х650%)

II група – 525% ПМ, з 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%)

III група – 360% ПМ, з 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%)