Пенсии по инвалидности для военных: кто имеет право оформить и сколько будут платить

Когда назначают пенсию по инвалидности военнослужащим

В период прохождения службы

Не позднее трех месяцев после увольнения со службы

Позже трехмесячного срока после увольнения со службы, если инвалидность наступила вследствие заболевания, возникшего в период прохождения военной службы.

Причины, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Размеры пенсий военнослужащих

Суммы выплат пенсий по инвалидности для военнослужащих зависят от причины инвалидности. Если инвалидность наступила в результате войны, то:

При I группе - 100% от суммы денежного обеспечения

При II группе - 80% от суммы денежного обеспечения

При III группе - 60% денежного обеспечения

Другим лицам с инвалидностью пенсию будет начисляться так:

I группа – 70% сумм денежного обеспечения

II группа – 60% сумм денежного обеспечения

III группа – 40% сумм денежного обеспечения

При этом нужно знать, что минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:

І группа – 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, с 01.12.2022 – 13604,50 грн (2093х650%)

ІІ группа – 525% ПМ, с 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%)

ІІІ группа – 360% ПМ, с 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%)