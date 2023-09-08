RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пенсии по инвалидности для военных: кто имеет право оформить и сколько будут платить

Размер пенсий по инвалидности для военнослужащих (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Военнослужащие имеют право оформить пенсию по инвалидности как во время прохождения службы, так и после увольнения с военной службы. Размеры таких выплат зависят от причины наступления инвалидности и группы, которую определит комиссия.

Условия назначения и размеры пенсий военнослужащих по инвалидности определены Законом Украины №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Когда назначают пенсию по инвалидности военнослужащим

  • В период прохождения службы
  • Не позднее трех месяцев после увольнения со службы
  • Позже трехмесячного срока после увольнения со службы, если инвалидность наступила вследствие заболевания, возникшего в период прохождения военной службы.

Причины, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Размеры пенсий военнослужащих

Суммы выплат пенсий по инвалидности для военнослужащих зависят от причины инвалидности. Если инвалидность наступила в результате войны, то:

При I группе - 100% от суммы денежного обеспечения

При II группе - 80% от суммы денежного обеспечения

При III группе - 60% денежного обеспечения

Другим лицам с инвалидностью пенсию будет начисляться так:

I группа – 70% сумм денежного обеспечения

II группа – 60% сумм денежного обеспечения

III группа – 40% сумм денежного обеспечения

При этом нужно знать, что минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:

І группа – 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, с 01.12.2022 – 13604,50 грн (2093х650%)

ІІ группа – 525% ПМ, с 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%)

ІІІ группа – 360% ПМ, с 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%)

Кстати, ранее мы писали, что украинские военные имеют право на разовую доплату - для каких нужд.

А еще рассказывали о том, как родственники погибших военных могут оформить выплату в 15 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
виплатипенсії в УкраїніПенсии