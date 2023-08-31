Сім'я загиблого військового може отримати 15 млн гривень. Але є нюанси

Сім'я загиблого військовослужбовця має право на виплату допомоги у розмірі 15 млн гривень. Ця сума вручається не одному члену сім'ї, а рівномірно розподіляється між усіма його найближчими родичами - рівними частками. І не вся сума виплачується одразу.

Що потрібно знати про цю виплату та які є важливі нюанси – читайте у матеріалі Styler нижче.

Кому виплачують допомогу

Як розповіла на брифінгу в Military Media Center представник Подільського районного у місті Києві ТЦК СП Катерина Тищенко, одноразову грошову допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців виплачують після отримання свідоцтва про смерть.

Виплата розподіляється рівними частинами усім родичів, передбачених законом. А саме:

Дружина (або чоловік), які не одружилися повторно

Діти, які не досягли повноліття (18 років)

Діти, які досягли повноліття, але навчаються на денній формі навчання

Утриманці загиблого, які вважаються членами сім'ї та мають право на пенсію по втраті годувальника

Якщо хтось з осіб, які мають право на отримання ОГП протягом трьох років не реалізував право отримати допомогу, його частка розподіляється між рештою членів сім'ї.

Як виплачують цю допомогу

Повна сума ОДП складає 15 млн гривень. Однак її не виплачують усю та одночасно. На першому етапі - 1/5 частини від призначеної суми.

Далі - 4/5 виплачуватимуть щомісяця, рівними частинами протягом наступних 40 місяців.

Як оформити заявку

Для призначення ОДП члени сім'ї мають звернутися до РТЦК СП незалежно від місця реєстрації та написати власноруч заяву.

До заяви необхідно додати: