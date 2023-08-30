Українські військові мають право на додаткову разову грошову допомогу: як її отримати

Військові мають право один раз на рік оформити додаткову матеріальну допомогу - на розв'язання соціально-побутових питань. Вона видається у розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення.

Хто має право на цю допомогу та як її отримати - читайте у матеріалі нижче.

Хто має право на цю допомогу

У 2023 році, згідно з дорученням Міністра оборони, додаткові кошти в розмірі місячного грошового забезпечення, одноразово виплачуються військовослужбовцям у таких ситуаціях.

Смерть військовослужбовця та/або його дружини (чоловіка), дітей, батьків

Поранення при виконанні завдань під час воєнного стану

Наявність інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини

Порушення стану здоров’я, перебування на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова ВЛК), а саме:

онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хімієтерапія)

туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит B, C

безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою (сумарно більше ніж 30 днів поспіль) унаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів.

Також допомога виплачується сім’ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім тих, хто добровільно здався) чи стали заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми.

До місячного грошового забезпечення, з якого визначається розмір матеріальної допомоги, включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Розмір матеріальної допомоги та порядок її виплати встановлюються за рішенням Міністра оборони зважаючи на наявний фонд грошового забезпечення, передбачений в кошторисі міністерства.

Як отримати цю допомогу

Для отримання матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань подайте особисто (за можливості) або через бойових побратимів рапорт на ім’я безпосереднього командира.