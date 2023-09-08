Пенсії з інвалідності для військових: хто має право оформити та скільки платитимуть
Військовослужбовці мають право оформити пенсію за інвалідністю як під час проходження служби, так і після звільнення з військової служби. Розміри таких виплат залежать від причини настання інвалідності та групи, яку визначить комісія.
Умови призначення та розміри пенсій військовослужбовців по інвалідності визначено Законом України №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".
Коли призначають пенсію з інвалідності військовослужбовцям
- У період проходження служби
- Не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби
- Пізніше тримісячний термін після звільнення зі служби, якщо інвалідність настала внаслідок захворювання, що виникло в період проходження військової служби.
Причини, група, час настання інвалідності, термін, який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.
Розміри пенсій військовослужбовців
Суми виплат пенсій з інвалідності для військовослужбовців залежать від причини інвалідності. Якщо інвалідність настала внаслідок війни, то:
При I групі – 100% від суми грошового забезпечення
За II групи - 80% від суми грошового забезпечення
При III групі - 60% грошового забезпечення
Іншим особам з інвалідністю пенсію нараховуватиметься так:
І група - 70% сум грошового забезпечення
II група - 60% сум грошового забезпечення
III група – 40% сум грошового забезпечення
При цьому потрібно знати, що мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижчою:
І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, із 01.12.2022 – 13604,50 грн (2093х650%)
II група – 525% ПМ, з 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%)
III група – 360% ПМ, з 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%)
До речі, раніше ми писали, що українські військові мають право на разову доплату – для якихось потреб.
А ще розповідали про те, як родичі загиблих військових можуть оформити виплату 15 млн гривень.