Пенсии по инвалидности для военных: кто имеет право оформить и сколько будут платить

Размер пенсий по инвалидности для военнослужащих (Коллаж Styler)

Военнослужащие имеют право оформить пенсию по инвалидности как во время прохождения службы, так и после увольнения с военной службы. Размеры таких выплат зависят от причины наступления инвалидности и группы, которую определит комиссия.

Условия назначения и размеры пенсий военнослужащих по инвалидности определены Законом Украины №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".