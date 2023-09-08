Пенсии по инвалидности для военных: кто имеет право оформить и сколько будут платить
Военнослужащие имеют право оформить пенсию по инвалидности как во время прохождения службы, так и после увольнения с военной службы. Размеры таких выплат зависят от причины наступления инвалидности и группы, которую определит комиссия.
Условия назначения и размеры пенсий военнослужащих по инвалидности определены Законом Украины №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Когда назначают пенсию по инвалидности военнослужащим
- В период прохождения службы
- Не позднее трех месяцев после увольнения со службы
- Позже трехмесячного срока после увольнения со службы, если инвалидность наступила вследствие заболевания, возникшего в период прохождения военной службы.
Причины, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.
Размеры пенсий военнослужащих
Суммы выплат пенсий по инвалидности для военнослужащих зависят от причины инвалидности. Если инвалидность наступила в результате войны, то:
При I группе - 100% от суммы денежного обеспечения
При II группе - 80% от суммы денежного обеспечения
При III группе - 60% денежного обеспечения
Другим лицам с инвалидностью пенсию будет начисляться так:
I группа – 70% сумм денежного обеспечения
II группа – 60% сумм денежного обеспечения
III группа – 40% сумм денежного обеспечения
При этом нужно знать, что минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:
І группа – 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, с 01.12.2022 – 13604,50 грн (2093х650%)
ІІ группа – 525% ПМ, с 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%)
ІІІ группа – 360% ПМ, с 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%)
Кстати, ранее мы писали, что украинские военные имеют право на разовую доплату - для каких нужд.
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