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Пенсія в Україні: у березні деякі категорії чекає неприємний сюрприз

STYLERЖиття    16.02.2020 - 11:34
Пенсія в Україні: у березні деякі категорії чекає неприємний сюрприз
Пенсія в Україні 2020 (Колаж РБК-Україна)

Пенсії в Україні підвищать в березні, але не всім категоріям українців

Пенсія в Україні у 2020 році буде підійматися кілька разів і це пов'язано зі зростанням мінімального прожиткового мінімуму і плановою індексацією. Також будуть підвищуватися пенсії для окремих категорій громадян. "Осучаснення" пенсій проводиться для того, щоб люди, які виходили на пенсію раніше, могли отримувати виплати вище прожиткового мінімуму.

У березні буде проведено переіндексація для пенсіонерів, які отримували виплати, виходячи із середньої зарплати 3764 гривні.

В цю категорію увійдуть:

  • Пенсії за віком
  • Пенсії по інвалідності
  • Пенсії по втраті годувальника
  • Пенсії за вислугою років
  • Пенсії військовослужбовців строкової служби, призначення за Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Також добавки отримають чорнобильці-ліквідатори, які отримують пенсії, призначені за Законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", раніше вони були розраховані виходячи з показника середньої зарплати за 2006 рік – 928, 81 гривень.

Всі добавки, які отримають пенсіонери цих категорій – не одноразові, це збільшення допомоги на найближчий рік.

Не отримають надбавок у березні такі категорії пенсіонерів:

  • Ті, хто отримує максимальні пенсії.
  • Соціальні пенсії – виплати, які нараховувалися особам без стажу і заробітної плати.
  • Спеціальні пенсії (держслужбовці, прокурори, судді, помічники народних депутатів, наукові співробітники).

Наступне підвищення пенсій у 2020 році заплановано на квітень – виплати збільшать тим пенсіонерам, які ще працюють. Якщо у такого пенсіонера після виходу на пенсію стаж збільшився ще на два роки, то йому буде зроблений перерахунок.

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