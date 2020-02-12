Пенсія в Україні: що кардинально зміниться після нової реформи

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні хочуть поступово перевести з солідарної на накопичувальну систему

Пенсії в Україні в майбутньому хочуть перевести на накопичувальну систему, яка давно і успішно діє в розвинених країнах. Як буде працювати накопичувальна пенсія після реформи, скільки потрібно буде відраховувати і як можна буде отримувати виплати при виході на заслужений відпочинок - детальніше у матеріалі Styler.

Згідно з новим законопроектом № 2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", який зараз знаходиться в розробці, роботодавець в обов'язковому порядку повинен буде відраховувати 2% від зарплати, а працівник - від 1% на спеціальний особовий рахунок.

Кожен працівник за бажанням зможе збільшувати цей відсоток, але при цьому роботодавець зобов'язаний пропорційно доповнювати виплати працівника, в залежності від того, на скільки він буде підвищувати відсоток. Наприклад, якщо працівник вирішить платити 2% замість одного, то роботодавець повинен буде підвищити внесок пропорційно, тобто з 2 до 3 відсотків. Таким чином, в сумі вийде 5%.

Тобто, роботодавець повинен "паритетно" підтримати такий ріст внесків і платити аналогічну суму, але при цьому не більше 5% від доходу працівника - з урахуванням обов'язкових і добровільно збільшених платежів.

Галина Третьякова, голова комітету ВР з питань соцполітики і головний адепт накопичувальної системи, каже, що все буде залежати від бажання і можливостей працівника.

"Якщо хочете, щоб це було 10% або 15%, то домовляйтеся, на яких принципах будете робити такий власний вже для кожної конкретної людини накопичувальний фонд", - стверджує нардеп.

Важливим нюансом нововведення є те, що всі відрахування будуть надходити не в ПФУ (як єдиний соціальний внесок), а в спеціально створене Пенсійне казначейство. З цього органу гроші будуть перерозподілятися на рахунки українців в уповноважених для цього банках.

Кошти на особовому рахунку будуть вважатися власністю кожного працівника, якщо ж людина передчасно помре, кошти отримають спадкоємці.

Після виходу на пенсію учасники програми зможуть вибрати собі режим отримання пенсії. Виплати можуть бути: