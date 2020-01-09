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Пенсія в Україні: які категорії отримають підвищені виплати з січня

STYLERЖиття    09.01.2020 - 17:16
Пенсія в Україні: які категорії отримають підвищені виплати з січня
Пенсія в Україні (Колаж РБК-Україна)

Три категорії українських пенсіонерів отримають суттєву прибавку в січні

В Україні з січня підвищать пенсії для трьох категорій громадян. Кому і наскільки піднімуть виплати, пише видання "Юрліга".

Згідно з законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" до 1 березня 2018 року і перерахована з 1 січня 2018 року, у 2020 році пенсія буде виплачуватися в підвищеному розмірі.

Поліцейським з 1 січня 2020 року буде виплачуватися пенсія, яка з 1 січня 2016 року була розрахована з розміру грошового забезпечення, в яку входить ставка за посадою, доплати до попереднього розміру пенсії, підвищення, індексацію та інші доплати.

Також співробітникам правоохоронних органів щомісяця будуть компенсувати неотриману різницю між місячним розміром підвищеної пенсії з 1 січня 2016 року і місячним розміром пенсії, яка була отримана з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року. Всі доплати будуть проводитися до повного погашення суми.

Ще одна категорія пенсіонерів, яка отримає підвищення – це пенсіонери, які досягли 65 років і мають тривалий стаж роботи (не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків). Пенсія для таких категорій підвищиться до 4723 гривень.

Згідно з Законом "Про Державний бюджет України на 2020 рік" чекають зміни ще одну категорію пенсіонерів – непрацюючі пенсіонери у віці 65 років і старше. Мінімальний розмір пенсії за віком становитиме з 1 січня 1889,20 гривень.

Перерахунок всіх пенсій буде здійснюватися автоматично.

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