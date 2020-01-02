Пенсия в Украине: как изменятся выплаты с 1 января

Минимальная пенсия в Украине изменилась с 1 января и одновременно с эти увеличился срок трудового стажа. Повышение пенсии в 2020 году запланировано еще два раза – с 1 июля и 1 декабря.

С января минимальная пенсия для украинских пенсионеров выросла до 1638 гривен. Следующее повышение запланировано на 1 июля – минималка составит 1712 гривен. С декабря 2020 года – 1769 гривен. За год минимальная пенсия вырастет всего на 131 гривну.

Изменился в Украине и прожиточный минимум. С 1 января 2020 года он составит 2027 гривен. Для детей в возрасте до 6 лет – 1779 гривен, от 6 до 18 лет – 2218 гривен. Для трудоспособных – 2102 гривны, для лиц, утративших трудоспособность – 1638 гривен.

С 1 января 2020 года изменился стаж необходимый для получения пенсии по возрасту. Теперь тем, кому уже исполнилось 60 лет, необходимо иметь не менее 27 лет стажа. Если же стажа не хватает к 60 годам, то украинцу придется подождать с выходом на пенсию до 63 или 65 лет. Это зависит от того, сколько стажа есть на момент достижения 60 лет.

Кроме того, в 2020 году заканчивается льготный период для выхода на пенсию женщин. Ранее в 59,5 лет на пенсию могли выйти женщины, которые родились с 1 октября по 31 марта 1961 года. Все те, кто родился позже, смогут оформить пенсию только в 2021 году.