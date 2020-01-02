Пенсія в Україні: як зміняться виплати з 1 січня

Мінімальна пенсія в Україні змінилася з 1 січня і одночасно з цим збільшився термін трудового стажу. Підвищення пенсії в 2020 році заплановано ще два рази – з 1 липня та 1 грудня.

З січня мінімальна пенсія для українських пенсіонерів зросла до 1638 гривень. Наступне підвищення заплановано на 1 липня – мінімалка складе 1712 гривень. З грудня 2020 року – 1769 гривень. За рік мінімальна пенсія зросте всього на 131 гривню.

Змінився в Україні і прожитковий мінімум. З 1 січня 2020 року він складе 2027 гривень. Для дітей віком до 6 років – 1779 гривень, від 6 до 18 років – 2218 гривень. Для працездатних – 2102 гривні, для осіб, які втратили працездатність – 1638 гривень.

З 1 січня 2020 року змінився необхідний стаж для отримання пенсії за віком. Тепер тим, кому вже виповнилося 60 років, необхідно мати не менше 27 років стажу. Якщо ж стажу не вистачає до 60 років, то українцю доведеться почекати з виходом на пенсію до 63 або 65 років. Це залежить від того, скільки стажу є на момент досягнення 60 років.

Крім того, у 2020 році закінчується пільговий період для виходу на пенсію жінок. Раніше в 59,5 років на пенсію могли вийти жінки, які народилися з 1 жовтня по 31 березня 1961 року. Всі ті, хто народився пізніше, зможуть оформити пенсію тільки в 2021 році.