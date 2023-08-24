Пенсія для дружини військового: у яких ситуаціях можна розраховувати на виплати

Хто із жінок має право на пенсію

Дружини військовослужбовців, які загинули на фронті, мають право оформити пенсію щодо втрати годувальника. Як зазначають у Пенсійному Фонді України, пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, а також членів їхніх сімей, врегульовано Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб".

Відповідно до норм цього Закону, непрацездатні члени сім'ї військовослужбовця, який загинув у період проходження служби, має право на пенсію у разі втрати годувальника. Зокрема, таке право надається дружині годувальника, яка зайнята доглядом за дитиною віком до 8 років.

Пенсія у разі втрати годувальника у такій ситуації надається незалежно від віку та працездатності дружини та за умови, що жінка не працює і не проходить військову службу.

Крім того, у разі загибелі годувальника внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або виконанні інших обов'язків військової служби (посадових обов'язків), дружина, яка здійснює догляд за дитиною годувальника у віці до 8 років, має право на пенсію незалежно від того, працює вона чи ні (проходить військову службу чи ні).

Суми таких пенсій

Якщо годувальник помер/загинув під час виконання своїх військових обов'язків, пенсія призначається:

У розмірі 70% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію має лише один член сім'ї.

У розмірі 50% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію мають два і більше членів сім'ї.