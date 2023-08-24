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Пенсия для жены военного: в каких ситуациях можно рассчитывать на выплаты

Пенсии женам военнослужащих (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Военная агрессия РФ существенно изменила жизни украинцев. И после войны не все мужчины вернутся домой, к своим семьям. В некоторых случаях государство предусматривает начисление специальных пенсий для жен военных, которые воспитывают детей.

Кто может рассчитывать на такую пенсию - читайте в материале Styler ниже.

Кто из женщин имеет право на пенсию

Жены военнослужащих, погибших на фронте, имеют право оформить пенсию по утрате кормильца. Как отмечают в Пенсионном Фонде Украины, пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, а также членов их семей, урегулировано Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно нормам этого Законам, неработоспособные члены семьи военнослужащего, который погиб в период прохождения службы, имеет право на пенсию в случае утраты кормильца. В частности, такое право дается жене кормильца, которая занята уходом за ребенком в возрасте до 8 лет.

Пенсия в случае утери кормильца в такой ситуации предоставляется независимо от возраста и работоспособности жены и при условии, что женщина не работает и не проходит военную службу.

Кроме того, в случае гибели кормильца в результате ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины или исполнении других обязанностей военной службы (должностных обязанностей), жена, которая осуществляет уход за ребенком кормильца до достижения им 8 лет, имеет право на пенсию независимо от того, работает она или нет (проходит военную службу или нет).

Суммы таких пенсий

Если кормилец умер/погиб при выполнении своих военных обязанностей, пенсия назначается:

В размере 70% денежного обеспечения умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеет только один член семьи.

В размере 50% денежного обеспечения умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более члена семьи.

Кстати, ранее мы рассказывали, что в 2024 году украинским пенсионерам планируют увеличить выплаты.

А также мы писали о том, как оформить пенсию по утрате кормильца тем, чей родич пропал без вести.

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