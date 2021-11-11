Пенсия с 1 декабря: как получить недостающий стаж

Пенсия в Украине с 1 декабря изменятся из-за повышения минимальной заработной платы. Теперь тем, кто выходит на пенсию недостающие годы страхового стажа будут стоить дороже.

Об этом говорится в бюджете Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

В 2021 году для того, чтобы выйти пенсию по возрасту нужно иметь стаж работы не менее 28 лет, в 2022 году стаж понадобится уже 29 лет.

При этом стаж можно докупить. Стоимость одного месяца стажа рассчитывается как 22% от минимальной заработной платы (на дату заключения договора добровольного страхования с налоговой службой).

В данное время минимальна зарплата в Украине составляет 6 тысяч гривен, поэтому месяц страхового стажа стоит 1320 гривен.

С 1 декабря "минималка" уже будет 6,5 тысяч гривен, соответственно стаж будет стоить 1430 гривен.

При докупке стажа за предыдущие периоды стоимость умножается на два. Если сейчас докупить стаж за прошлые периоды можно за 2640 гривен, то с 1 декабря надо будет заплатить 2860 гривен за каждый месяц.