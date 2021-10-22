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На пенсию в Украине можно выйти на 5-10 лет раньше: кто в списке

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Пятница 22 октября 2021 16:48
На пенсию в Украине можно выйти на 5-10 лет раньше: кто в списке Коллаж РБК-Украина: Пенсию в Украине можно оформить раньше
Автор: Светлана Мащенко

Пенсию в Украине можно оформить на 5-10 лет раньше пенсионного возраста, который сейчас составляет 60 лет как для мужчин, так и для женщин.

Кого касается такое исключение из правил, рассказали в пресс-службе Министерства юстиции.

Такая льгота, предусматривающая уменьшение пенсионного возраста, предоставляется "чернобыльцам", а именно украинцам, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения.

"Скидки" на пенсионный возраст прописаны в ст. 55 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Согласно закону, пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы считаются и лица, "которые постоянно проживают или постоянно работают или постоянно учатся на территории зоны усиленного радиоэкологического контроля, при условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или отработали или постоянно учились в этой зоне не менее четырех лет".

В частности, они имеют право досрочно выйти на пенсию.

Кроме того ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС могут выходить на пенсию раньше от 5 до 10 лет, а именно:

На 10 лет - при условии работы в зоне отчуждения с момента аварии до 1 июля 1986 независимо от количества рабочих дней, с июля 1986 по 31 декабря 1986 - не менее 5 календарных дней.

На 8 лет - если они работали в 1987 в зоне отчуждения не менее 14 календарных дней.

На 5 лет - если они работали с 1 июля 1986 по 31 декабря 1986 в зоне отчуждения от 1 до 5 календарных дней, в 1987 - от 10 до 14 календарных дней, в 1988 - не менее 30 календарных дней, на действующих пунктах санитарной обработки населения и дезактивации техники или на их строительстве - не менее 14 календарных дней в 1986 году.

Ранее мы писали, что украинцев предупредили о повышении требований к необходимому стажу.

Также в Минсоцполитики рассказали, кто из украинцев может выходить на пенсию в 55, 50 и 45 лет.

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