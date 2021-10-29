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Пенсионеры в Украине могут подавать на повышение выплат: кто имеет право

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Пятница 29 октября 2021 06:45
Пенсионеры в Украине могут подавать на повышение выплат: кто имеет право Коллаж РБК-Украина: пенсионеры в Украине могут претендовать на повышение выплат
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые категории пенсионеров могут претендовать на увеличение ежемесячных выплат. Речь идет о надбавке "за выслугу лет".

Кто имеет такое право, как получить больше, пишет специализированное издание "Бюджетник".

Надбавка за выслугу лет предоставляется в частности:

  • бухгалтерам,
  • государственным служащим,
  • медицинским,
  • педагогическим и другим работникам бюджетной сферы.

Надбавка за выслугу лет является одной из составляющих заработной платы и обязательной выплатой. Ее размер зависит от стажа на той или иной должности и устанавливается на основании соответствующих нормативно-правовых документов.

Кому и сколько могут назначить надбавки

  • Государственным служащим - 3% за каждый год службы, но не более 50% оклада).
  • Педагогическим работникам и научно-педагогическим работникам, перечень которых можно посмотреть здесь - более 3 лет - 10%, больше 10 лет - 20%, более 20 лет - 30%.
  • Медицинским работникам и фармацевтическим работникам, которые водят в перечень - смотреть здесь - более 3 лет - 10%, больше 10 лет - 20%, более 20 лет - 30%.
  • Библиотекарям, работникам культуры (театра, домов культуры, музеев), физической культуры и спорта - более 3 лет - 10%, больше 10 лет - 20%, более 20 лет - 30%.
  • Работникам социальной защиты населения, которые входят в перечень здесь - более 3 лет - 10%, больше 10 лет - 20%, более 20 лет - 30%.

Поскольку доплата за выслугу лет является обязательной выплатой работникам бюджетной сферы, то ее невыплата будет нарушением трудового законодательства, за которое работодатель будет нести административную ответственность.

Можно ли получать пенсию и при этом работать

В Пенсионном фонде уточнили, что пенсии за выслугу лет назначаются только после выхода с работы, которая дает право на эту пенсию.

Ранее мы писали, что 1,5 миллиона пенсионеров назначили новые доплаты. В Кабмине рассказали, кому именно добавят денег.

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