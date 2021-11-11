Пенсія з 1 грудня: як отримати відсутній стаж

Пенсія в Україні з 1 грудня зміняться через підвищення мінімальної заробітної плати. Тепер тим, хто виходить на пенсію відсутні роки страхового стажу будуть коштувати дорожче.

Про це йдеться в бюджеті Пенсійного фонду України на 2021 рік.

У 2021 році для того, щоб вийти пенсію за віком потрібно мати стаж роботи не менше 28 років, в 2022 році стаж знадобиться вже 29 років.

При цьому стаж можна докупити. Вартість одного місяця стажу розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати (на дату укладення договору добровільного страхування з податковою службою).

На даний час мінімальна зарплата в Україні становить 6 тисяч гривень, тому місяць страхового стажу коштує 1320 гривень.

З 1 грудня "мінімалка" вже буде 6,5 тисяч гривень, відповідно стаж коштуватиме 1430 гривень.

При докупленні стажу за попередні періоди вартість множиться на два. Якщо зараз докупити стаж за минулі періоди можна за 2640 гривень, то з 1 грудня треба буде заплатити 2860 гривень за кожен місяць.