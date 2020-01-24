Пенсионеры в Украине смогут получить компенсацию: кого это коснется

Пенсии в Украине и другие социальные выплаты в 2020 году могут быть увеличены за счет компенсаций из-за задержки выплат. Такой проект в скором времени будет подан Кабмином в Верховную Раду. Получатели каких пособий смогут получить надбавку - в материале Styler.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, правительство в скором времени инициирует осуществление компенсаций украинцам в случае задержек с выплатами.

"Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация", - написал Гончарук.

На компенсацию в случае задержки смогут рассчитывать украинцы, получающие такие выплаты:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

Социальные выплаты могут компенсировать за задержку (скрин: Telegram/Алексей Гончарук)

Напомним, что в марте 2020 будет проведена автоматическая индексация пенсий. В ПФУ уже объявили индекс "средней зарплаты", по которому будут рассчитывать прибавку. Эксперты говорят, что пенсия сможет увеличиться на 12-15%. Как рассчитать свою пенсию - можно прочесть в материале.