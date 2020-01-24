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Пенсіонери в Україні зможуть отримати компенсацію: кого це торкнеться

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Одержувачі пенсій та інших соціальних виплат зможуть отримати грошове відшкодування

Пенсії в Україні та інші соціальні виплати в 2020 році можуть бути збільшені за рахунок компенсацій через затримку виплат. Такий проект незабаром буде поданий Кабміном у Верховну Раду. Одержувачі яких виплат зможуть отримати надбавку в матеріалі Styler.

За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, уряд незабаром ініціює здійснення компенсацій українцям у випадку затримок з виплатами.

"Для усунення корупційних ризиків встановлено вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення термінів виплати яких проводиться компенсація", - написав Гончарук.

На компенсацію в разі затримки зможуть розраховувати українці, які отримують такі виплати:

  • пенсії або щомісячне довічне грошове утримання;
  • соціальні виплати;
  • стипендії;
  • заробітна плата (грошове забезпечення);
  • сума індексації грошових доходів громадян.

Соціальні виплати можуть компенсувати за затримку (скрін: Telegram/Олексій Гончарук)

Нагадаємо, що в березні 2020 буде проведена автоматична індексація пенсій. У ПФУ вже оголосили індекс "середньої зарплати", за яким будуть розраховувати надбавку. Експерти кажуть, що пенсія збільшиться на 12-15%. Як розрахувати свою пенсію - можна прочитати в матеріалі.

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