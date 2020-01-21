Пенсии в Украине 2020: как правильно рассчитать сумму выплат

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине рассчитывают по специальной формуле

Пенсии в Украине в 2020 году будут рассчитываться по специальной формуле, одной из переменных которой является так называемый "средний размер зарплаты для расчета пенсий".

В ПФУ недавно утвердили этот показатель, согласно которому пенсионеры смогут рассчитать свои выплаты. Он составляет в этом году 9476 грн 84 копейки. В прошлом году показатель равнялся 8814 грн 84 коп., а в 2018 - 7810 грн 88 коп.

Средняя зарплата для расчета пенсий (фото: pfu.gov.ua)

Согласно этому показателю каждый украинский пенсионер сможет рассчитать размер положенных ему выплат от государства.

Так, в ст. 40 Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании" сказано, что при расчете пенсии берется во внимание заработная плата человека за каждый месяц, а также средняя зарплата в Украине (показатель определяемый ПФУ).

Формула расчета пенсии выглядит так: П = ЗП * КЗ * КС

Где П - размер пенсии, ЗП - заработная плата (средняя зарплата), КЗ - коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране), КС - коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год увеличивается на 1%).

Эти три показателя нужно перемножить, полученный результат будет равняться размеру пенсии.

А в марте 2020 пенсионерам проведут автоматическую индексацию, формула которой также включает размер средней зарплаты.

Индексацию проведут по формуле "50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год". Эксперты считают, что после перерасчета пенсии в среднем вырастут на 12-15%.