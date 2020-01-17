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Пенсионеров в Украине ждет ряд неприятных перемен: в чем суть

STYLERЖизнь    17.01.2020 - 10:06
Пенсионеров в Украине ждет ряд неприятных перемен: в чем суть
Пенсии в Украине 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине будут начислять и выплачивать по новым требованиям

Пенсии в Украине в 2020 году будут начисляться согласно ряду пенсионных реформ, которые связаны с повышением пенсионного возраста для женщин и увеличением необходимого для получения выплат по возрасту страхового стажа. Какие перемены стартовали уже 1 января, а что изменится весной 2020 - в материале Styler.

Пенсионный возраст для женщин

С 1 апреля в Украине женщинам повысят пенсионный возраст. Начиная с этой даты, женщины смогут выходить на пенсию в возрасте 59,5 лет. Таким образом на пенсию в 2020-м году до достижения 60 лет смогут выйти женщины, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

А женщины, рожденные после 1 апреля 1961 года, смогут оформить пенсионные выплаты от государства по возрасту лишь после достижения 60-лет, то есть в 2021 году.

Повышение требований к страховому стажу

Для назначения пенсии по возрасту в 2020 году нужно будет иметь 27 лет стажа для 60 лет. Чтобы выйти на пенсию в 63 года нужно будет иметь от 17 до 27 лет стажа, а в 65 - от 15 до 17 лет.

Эта реформа начала работать в Украине с 2018 года, тогда страховой стаж повысили сразу на десять лет - с 15 до 25-ти. Закончится она лишь в 2028 году, и тогда страховой стаж (период, когда от зарплаты ежемесячно высчитывался взнос на общеобязательное государственное пенсионное страхование) должен будет составлять 35 лет.

Пенсионеров в Украине ждет ряд неприятных перемен: в чем суть

Пенсии в Украине 2020, повышение возраста и стажа (фото: ПФУ)

В Минсоцполитики прогнозируют, что к 2028 году число украинцев, достигших пенсионного возраста, но не получающих пенсию, составит почти половину.

Новая пенсионная реформа

Стоит отметить, что реформа о повышении пенсионного возраста для женщин, которая завершится в 2021 году станет не последней, связанной с увеличением возраста. В Раде уже анонсировали, что с 2023 или 2025 года в Украине начнут снова повышать пенсионный возраст. Ориентировочно, каждый год будет прибавляться по одному месяцу.

Кроме того, уже в марте 2020 года будет запущена так называемая "вторая пенсия". Каждый работающий украинец должен будет на обязательных условиях пополнять лицевой счет. Если работник это не выполнит, отчисление за него должен будет сделать работодатель.

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