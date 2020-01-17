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Пенсіонерів в Україні чекає ряд неприємних змін: у чому суть

STYLERЖиття    17.01.2020 - 10:06
Пенсіонерів в Україні чекає ряд неприємних змін: у чому суть
Пенсії в Україні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні будуть нараховувати і виплачувати за новими вимогами

Пенсії в Україні в 2020 році будуть нараховуватися відповідно до низки пенсійних реформ, які пов'язані з підвищенням пенсійного віку для жінок та збільшенням необхідного для отримання виплат за віком страхового стажу. Які зміни стартували вже 1 січня, а що зміниться навесні 2020 - в матеріалі Styler.

Пенсійний вік для жінок

З 1 квітня в Україні жінкам підвищать пенсійний вік. Починаючи з цієї дати, жінки зможуть виходити на пенсію у віці 59,5 років. Таким чином на пенсію у 2020-му році до досягнення 60 років зможуть вийти жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

А жінки, народжені після 1 квітня 1961 року, зможуть оформити пенсійні виплати від держави за віком лише після досягнення 60 років, тобто у 2021 році.

Підвищення вимог до страхового стажу

Для призначення пенсії за віком у 2020 році потрібно буде мати 27 років стажу для 60 років. Щоб вийти на пенсію в 63 роки потрібно буде мати від 17 до 27 років стажу, а в 65 - від 15 до 17 років.

Ця реформа почала працювати в Україні з 2018 року, тоді страховий стаж підвищили одразу на десять років - з 15 до 25-ти. Закінчиться вона лише у 2028 році, і тоді страховий стаж (період, коли від зарплати щомісяця обчислювався внесок на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування) повинен буде становити 35 років.

Пенсіонерів в Україні чекає ряд неприємних змін: у чому суть

Пенсії в Україні 2020, підвищення віку і стажу (фото: ПФУ)

У Мінсоцполітики прогнозують, що до 2028 році кількість українців, які досягли пенсійного віку, але не одержують пенсію, становитиме майже половину.

Нова пенсійна реформа

Варто відзначити, що реформа про підвищення пенсійного віку для жінок, яка завершиться у 2021 році стане не останньою, пов'язаною зі збільшенням віку. У Раді вже анонсували, що з 2023 або 2025 року в Україні почнуть знову підвищувати пенсійний вік. Орієнтовно, кожен рік буде додаватися по одному місяцю.

Крім того, вже в березні 2020 року буде запущена так звана "друга пенсія". Кожен працюючий українець повинен буде на обов'язкових умовах поповнювати особовий рахунок. Якщо працівник це не виконає, відрахування за нього повинен зробити роботодавець.

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