Пенсионеров в Украине ждет неприятный сюрприз: названы главные риски

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Если пенсионный фонд ликвидируют, его, возможно, придется восстанавливать

Ликвидация Пенсионного фонда Украины имеет множество рисков с реализацией проекта по передаче функций этого учреждения другим ведомствам. Такое мнение выразил бывший заместитель главы Пенсионного фонда Украины Виктор Колбун.

Ранее эксперты отмечали, что ликвидация ПФУ может повлечь существенные задержки и уменьшение закладываемого бюджета на пенсионные выплаты.

"В этом случае речь идет о демонтаже системы социального страхования в Украине. Это неоправданный и очень рискованный шаг", - сказал Виктор Колбун в комментариях "Апострофу".

По его мнению, ПФУ – это, в первую очередь, технологии и специалисты. Он отмечает, что передача функций Пенсионного фонда другим структурам с небольшой вероятностью будет успешной. Кроме того, в случае, если государство решится на такой шаг, есть вероятность того, что Пенсионный фонд придется восстанавливать.

Виктор Колбун также не исключил, в случае ликвидации Пенсионного фонда есть риск того, что власти отменят единый социальный взнос (ЕСВ), средства от отчисления которого в основном и наполняют ПФ. Власти ранее обсуждали идею отмены ЕСВ, а также возможность его объединения с другими налоговыми сборами в рамках планируемой налоговой реформы.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак не видит ничего страшного в том, что Пенсионный фонд может быть ликвидирован. По его словам, в Украине у ряда структур дублируются функции по предоставлению социальной помощи.

"Если структура (Пенсионный фонд, - ред.) исчезнет, это не означает, что исчезнет инфраструктура, а люди перестанут получать пенсии. Они будут их получать, как они получают и другую помощь, например, субсидии", - сказал он в разговоре с изданием.

Напомним, что ранее сообщалось, при каких условиях работающим пенсионерам будут повышать выплаты.