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Пенсіонерів в Україні чекає неприємний сюрприз: названі головні ризики

STYLERЖиття    05.03.2020 - 18:01
Пенсіонерів в Україні чекає неприємний сюрприз: названі головні ризики
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Якщо пенсійний фонд ліквідують, його, можливо, доведеться відновлювати

Ліквідація Пенсійного фонду України має безліч ризиків з реалізацією проєкту по передачі функцій цієї установи іншим відомствам. Таку думку висловив колишній заступник голови Пенсійного фонду України Віктор Колбун.

Раніше експерти відзначали, що ліквідація ПФУ може спричинити суттєві затримки й зменшення бюджету, що закладається на пенсійні виплати.

"В цьому випадку мова йде про демонтаж системи соціального страхування в Україні. Це невиправданий і дуже ризикований крок", - сказав Віктор Колбун у коментарях "Апострофу".

На його думку, ПФУ – це, в першу чергу, технології та фахівці. Він зазначає, що передача функцій Пенсійного фонду іншим структурам з невеликою ймовірністю буде успішною. Крім того, у випадку, якщо держава зважиться на такий крок, є ймовірність того, що Пенсійний фонд доведеться відновлювати.

Віктор Колбун також не виключив, що у разі ліквідації Пенсійного фонду є ризик того, що влада скасує єдиний соціальний внесок (ЄСВ), кошти від відрахування якого в основному і наповнюють ПФ. Влада раніше обговорювала ідею скасування ЄСВ, а також можливість його поєднання з іншими податковими зборами у рамках запланованої податкової реформи.

Президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак не бачить нічого страшного в тому, що Пенсійний фонд може бути ліквідований. За його словами, в Україні у ряду структур дублюються функції по наданню соціальної допомоги.

"Якщо структура (Пенсійний фонд, - ред.) зникне, це не означає, що зникне інфраструктура, а люди перестануть отримувати пенсії. Вони будуть їх отримувати, як вони отримують та іншу допомогу, наприклад, субсидії", - сказав він у розмові з виданням.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, при яких умовах працюючим пенсіонерам будуть підвищувати виплати.

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