Когда ждать повышения пенсий: украинцам назвали точную дату

Пенсии в Украине 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Пенсии в Украине в 2020 году будут проиндексированы и повышены для разных категорий украинцев

Пенсии в Украине будут проиндексированы в сентябре 2020 года. Размер средней выплаты для пенсионеров может увеличится в ближайшие годы до 1200 гривен, а минимальная пенсия увеличится на 216 гривен.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о переносе даты индексации выплат для украинских пенсионеров. Обещанное повышение с 1 марта не подтвердили в Пенсионном фонде Украины.

Как рассказала на своей странице в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская, в правительстве разработали новую стратегию повышения пенсий для украинцев.

"Индексация пенсий будет! А вместе с ней – и новая стратегия роста пенсий, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению Президента Владимира Зеленского. Инициатива состоит в планомерном повышении выплат – уже до 2023 года размер средней пенсии вырастет на 1200 гривен", - сообщила Соколовская.

Она отметила, что 2020 году первыми повышение пенсий почувствуют украинцы, которые достигли 80 лет. С учетом индексации уже в 2020 году их пенсии вырастут в среднем на 700 гривен.

Следующая категория пенсионеров – в возрасте от 78 лет, еще через год – пенсионеры, которые достигли 75 лет.

Пенсии в Украине 2020 (Фото: facebook.com/Соколовська-Юлія)

"Кроме того, если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №294, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одну помощь – на уход. Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тысяч наших пенсионеров, которые дополнительно будут получать по 670 гривен", - объяснила Соколовская.

Кроме того, в 2020 году будет проведена индексация пенсий, которая позволит увеличить выплаты пенсионерам на 216 гривен в месяц. Как анонсировала министр социальной политики, подобные индексации будут проводиться ежегодно.