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Пенсионеров обрадовали существенной прибавкой: кому повезет

STYLERЖизнь    16.11.2019 - 15:29
Пенсионеров обрадовали существенной прибавкой: кому повезет
Пенсии в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Украине одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать на 40% больше от начальной суммы пенсии

Пенсии в Украине поднимутся еще в 2019 году, но основные изменения запланированы на 2020 год. В главном финансовом документе страны, кроме увеличения прожиточного минимума, и заработной платы, предусмотрено также повышение социальных выплат. В 2020 году пенсию планируют увеличить до 1712 гривен. Кроме того, для отдельных категорий получателей соцвыплат также планируются увеличить надбавки. Об этом говорится в утвержденном проекте госбюджета на 2020 год.

Как сообщается, на пенсии предусмотрены 173 миллиарда гривен, а на субсидии – 48 миллиардов гривен. В то же время на 40% увеличены надбавки на уход за одинокими пенсионерами, старше 80 лет.

Также на выплаты детям планируют потратить 5,7 миллиардов гривен, а на выплаты людям с инвалидностью – 18,4 миллиарда гривен. На предоставление правовой помощи гражданам заложено 822 миллиона гривен (в 2019 году эта сумма была равна 732 миллионам гривен), а на социальную адаптацию ветеранов боевых действий на Донбассе – 246 миллионов гривен (ранее было 116,5 миллионов гривен).

Пенсионеров обрадовали существенной прибавкой: кому повезет

Пенсии в Украине (коллаж РБК-Украина)

Какой размер пенсии в Украине сейчас?

В Украине сейчас около 11 миллионов пенсионеров. По состоянию на ноябрь 2019 размер пенсий таков:

  • средняя пенсия - 3019 гривен и 62 копейки;
  • минимальная пенсия - 1564 гривен.

Напомним, что ранее в Украине резко сократился размер субсидии.

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