Пенсіонерів обрадували істотною надбавкою: кому пощастить

Пенсії в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні одинокі пенсіонери старше 80 років будуть отримувати на 40% більше від початкової суми пенсії

Пенсії в Україні піднімуться ще в 2019 році, але основні зміни заплановано на 2020 рік. У головному фінансовому документі країни, крім збільшення прожиткового мінімуму і заробітної плати, передбачено також підвищення соціальних виплат. У 2020 році пенсію планують збільшити до 1712 гривень. Крім того, для окремих категорій отримувачів соцвиплат також плануються збільшити надбавки. Про це йдеться в затвердженому проекті держбюджету на 2020 рік.

Як повідомляється, на пенсії передбачені 173 мільярди гривень, а на субсидії – 48 мільярдів гривень. У той же час на 40% збільшені надбавки на догляд за одинокими пенсіонерами, старше 80 років.

Також на виплати дітям планують витратити 5,7 мільярдів гривень, а на виплати людям з інвалідністю – 18,4 мільярда гривень. На надання правової допомоги громадянам закладено 822 мільйони гривень (у 2019 році ця сума дорівнювала 732 мільйонам гривень), а на соціальну адаптацію ветеранів бойових дій на Донбасі – 246 мільйонів гривень (раніше було 116,5 мільйонів гривень).

Пенсії в Україні (колаж РБК-Україна)

Який розмір пенсії в Україні зараз?

В Україні зараз близько 11 мільйонів пенсіонерів. Станом на листопад 2019 розмір пенсій такий:

середня пенсія - 3019 гривень 62 копійки;

мінімальна пенсія - 1564 гривень.

Нагадаємо, що раніше в Україні різко скоротився розмір субсидії.