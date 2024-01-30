Пенсіонери отримуватимуть більше: коли та на скільки піднімуть виплати

Як і коли підвищать пенсії в Україні

Повідомляється, що з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні збільшиться з до 2 361 гривні, а максимальна - до 23 610 гривень.

Наталія Назаренко розповіла, що перерахунок пенсій цього року пройде в кілька етапів. Перший етап розпочали вже в січні.

Тут ідеться про людей, які не набрали мінімального страхового стажу до досягнення віку 65 років. Такі люди не отримують пенсію за віком, проте можуть розраховувати на соціальну допомогу розміром 2 361 гривні.

Наступним етапом для розрахунків є розмір прожиткового мінімуму. Він зросте разом із розміром індексації пенсії з 1 березня 2024 року. Точний розмір індексації оголосять у середині лютого.

Розмір пенсії вираховують від 40% мінімальної заробітної плати. Зауважте, що це лише складова, до якої додають надбавки й підвищення передбачені законодавством.

Також варто знати, що перерахунки, що пов'язані з індексацією пенсії будуть автоматичними - звертатися до відділів ПФУ не буде потрібно.

Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії

У трійку міст та областей з найвищими виплатами станом на 2023 рік входять:

Київ - 7 249 гривень

Рівненська область - 6 674 гривень

Донецька область - 6 622 гривень

До слова після Донецької з невеликим відривом іде Луганська: там середня щомісячна пенсія становить 6 334 гривні.

А от області з найменшими пенсійними виплатами такі: