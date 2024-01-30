Пенсіонери отримуватимуть більше: коли та на скільки піднімуть виплати

5 385 гривень становить середня пенсія в Україні на початок 2024 року. За минулий рік вона зросла на 16,5%. Проте цього року суми виплат знову зростуть.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар заступниці начальника управління з обслуговування громадян ПФУ в Чернівецькій області Наталії Назаренко для "Суспільного".
Повідомляється, що з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні збільшиться з до 2 361 гривні, а максимальна - до 23 610 гривень.
Наталія Назаренко розповіла, що перерахунок пенсій цього року пройде в кілька етапів. Перший етап розпочали вже в січні.
Тут ідеться про людей, які не набрали мінімального страхового стажу до досягнення віку 65 років. Такі люди не отримують пенсію за віком, проте можуть розраховувати на соціальну допомогу розміром 2 361 гривні.
Наступним етапом для розрахунків є розмір прожиткового мінімуму. Він зросте разом із розміром індексації пенсії з 1 березня 2024 року. Точний розмір індексації оголосять у середині лютого.
Розмір пенсії вираховують від 40% мінімальної заробітної плати. Зауважте, що це лише складова, до якої додають надбавки й підвищення передбачені законодавством.
Також варто знати, що перерахунки, що пов'язані з індексацією пенсії будуть автоматичними - звертатися до відділів ПФУ не буде потрібно.
У трійку міст та областей з найвищими виплатами станом на 2023 рік входять:
До слова після Донецької з невеликим відривом іде Луганська: там середня щомісячна пенсія становить 6 334 гривні.
А от області з найменшими пенсійними виплатами такі:
Раніше ми розповідали, чому не варто зберігати гроші на пенсійній карті.
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