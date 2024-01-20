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Як пенсіонеру з-поміж внутрішньо переміщених осіб пройти ідентифікацію: усі способи

Україна, Субота 20 січня 2024 10:30
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Як пенсіонеру з-поміж внутрішньо переміщених осіб пройти ідентифікацію: усі способи Як пройти ідентифікацію пенсіонерам (фото: facebook.com/kogupfu)
Автор: Юлія Гаюк

До 31 березня пенсіонери в Україні повинні пройти ідентифікацію для того, щоб і надалі отримувати щомісячні виплати. Для внутрішньо переміщених осіб існує кілька способів проходження ідентифікації.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Пенсійного фонду розповідає, як пройти ідентифікацію за різних обставин.

Як ВПО пройти ідентифікацію

Особисто. Якщо такий варіант для вас допустимий, зверніться до відділення "Ощадбанку" чи до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду з паспортом громадянина України.

Ви можете пройти ідентифікацію через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис". Його потрібно створити у мобільному застосунку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Ще одним варіантом є відеоконференцзв'язок у територіальному органі ПФУ. Якщо ви хочете здійснити ідентифікацію таким чином, вам потрібно:

  • заповнити відповідний бланк на вебпорталі ПФУ
  • або зателефонувати до контакт-центру за номерами на інфографіці нижче

Якщо ви перебуваєте за кордоном, тоді в дипломатичній установі України можна отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, якщо пенсіонер з-поміж ВПО перебуває за кордоном.

Видане посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації потрібно направити до територіального органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку.

Оригінал посвідчення разом із заявою можна направити поштою чи в сканованому вигляді через вебпортал електронних послуг ПФУ із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Як пенсіонеру з-поміж внутрішньо переміщених осіб пройти ідентифікацію: усі способи

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