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Стало відомо, де по Україні виплачують найвищі та найнижчі пенсії: інфографіка

Україна, Середа 17 січня 2024 13:20
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Стало відомо, де по Україні виплачують найвищі та найнижчі пенсії: інфографіка Яка середня пенсія по Україні (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Стало відомо, яка середня пенсія по різних областях України, а також де пенсіонери отримують найвищі та найнижчі суми виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження Опендатабот.

Розміри пенсій в Україні

У 2024 році пенсійні виплати отримують 10 516 537 українців.

Пенсію розміром від 2 000 до 3 000 гривень отримують 29,1%.

Ще 23,1% виплачують від 5 000 до 10 000 гривень, а 21% отримує до 4 000 гривень на місяць.

Пенсію в межах 4 000-5 000 гривень отримують майже 15% українців пенсійного віку. У 11% пенсія становить понад 10 000 гривень. При цьому менше ніж в 1% пенсіонерів - 64 601 особа - виплати становлять менш як 2 000 гривень.

Якщо підсумувати, то більша частина пенсіонерів отримує виплати менші за 4000 гривень. Лише третина пенсіонерів має виплати вищі чи на рівні середньої пенсії.

Стало відомо, де по Україні виплачують найвищі та найнижчі пенсії: інфографіка

Середня пенсія по регіонах

5 385 гривень становить середня пенсія в Україні на початок 2024 року. За рік вона зросла на 16,5%.

У трійку міст та областей з найвищими виплатами станом на 2023 рік входять:

  • Київ - 7 249 гривень
  • Рівненська область - 6 674 гривень
  • Донецька область - 6 622 гривень

До слова після Донецької з невеликим відривом іде Луганська: там середня щомісячна пенсія становить 6 334 гривні.

А от області з найменшими пенсійними виплатами такі:

  • Закарпатська область - 4 262 гривні
  • Чернівецька область - 4 255 гривень
  • Тернопільська область - 4 070 гривень

Стало відомо, де по Україні виплачують найвищі та найнижчі пенсії: інфографіка

Раніше ми розповідали, який документ не обов'язковий під час оформлення пенсії.

Читайте також, як пенсіонерам оформити 300 гривень надбавки до виплат.

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