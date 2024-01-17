Стало відомо, де по Україні виплачують найвищі та найнижчі пенсії: інфографіка

Стало відомо, яка середня пенсія по різних областях України, а також де пенсіонери отримують найвищі та найнижчі суми виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження Опендатабот .

Розміри пенсій в Україні

У 2024 році пенсійні виплати отримують 10 516 537 українців.

Пенсію розміром від 2 000 до 3 000 гривень отримують 29,1%.

Ще 23,1% виплачують від 5 000 до 10 000 гривень, а 21% отримує до 4 000 гривень на місяць.

Пенсію в межах 4 000-5 000 гривень отримують майже 15% українців пенсійного віку. У 11% пенсія становить понад 10 000 гривень. При цьому менше ніж в 1% пенсіонерів - 64 601 особа - виплати становлять менш як 2 000 гривень.

Якщо підсумувати, то більша частина пенсіонерів отримує виплати менші за 4000 гривень. Лише третина пенсіонерів має виплати вищі чи на рівні середньої пенсії.

Середня пенсія по регіонах

5 385 гривень становить середня пенсія в Україні на початок 2024 року. За рік вона зросла на 16,5%.

У трійку міст та областей з найвищими виплатами станом на 2023 рік входять:

Київ - 7 249 гривень

Рівненська область - 6 674 гривень

Донецька область - 6 622 гривень

До слова після Донецької з невеликим відривом іде Луганська: там середня щомісячна пенсія становить 6 334 гривні.

А от області з найменшими пенсійними виплатами такі: