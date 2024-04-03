Пенсіонери в квітні отримають надбавку до пенсії за віком, але є одна умова

Що треба знати пенсіонерам

Надбавка за віком доступна громадянам, які досягли 70-річного віку і отримують пенсію меншу за 10 340,35 гривні. Розмір цієї надбавки залежить від віку пенсіонера:

для осіб від 70 до 74 років включно - 300 гривень щомісяця;

для тих, хто від 75 до 79 років включно - 456 гривень;

для тих, хто старше 80 років - 570 гривень.

Надбавка автоматично нараховується пенсіонерам у місяць, коли вони досягають відповідного віку, і не потребує окремого звернення до Пенсійного фонду України.

Також деякі пенсіонери можуть отримувати спеціальну надбавку за станом здоров'я. Ця надбавка надається особам, які відповідають наступним критеріям:

вік старше 80 років;

отримання пенсії за віком;

проживання без інших осіб;

потреба у догляді через стан здоров'я.

Розмір цієї доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що на даний момент складає 944 гривні.

Для отримання цієї надбавки пенсіонер повинен особисто звернутися до Пенсійного фонду України та подати документальне підтвердження свого погіршеного стану здоров'я.