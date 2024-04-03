Пенсионеры в апреле получат прибавку к пенсии по возрасту, но есть одно условие

Пенсионеры могут получить надбавки к своей пенсии, включая пособие по состоянию здоровья, но для этого необходимо соответствовать определенным критериям.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.
Надбавка по возрасту доступна гражданам, достигшим 70-летнего возраста и получающим пенсию менее 10 340,35 гривны. Размер этой надбавки зависит от возраста пенсионера:
Надбавка автоматически начисляется пенсионерам в месяц, когда они достигают соответствующего возраста, и не требует отдельного обращения в Пенсионный фонд Украины.
Также некоторые пенсионеры могут получать специальную прибавку по состоянию здоровья. Эта надбавка предоставляется лицам, отвечающим следующим критериям:
Размер этой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, что на данный момент составляет 944 гривны.
Для получения этой надбавки пенсионер должен обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать документальное подтверждение своего ухудшенного состояния здоровья.
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