Скільки стажу потрібно, щоб вийти на пенсію у 2024 році

У 2024 році в Україні змінилися вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію, збільшившись на один рік для обох статей. Ця тенденція протримається до 2028 року.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Статтю 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Що треба знати про вихід на пенсію у 2024 році

Для отримання права на пенсію в Україні існують три вікові пороги: 60, 63 та 65 років, які визначаються залежно від загальної кількості років страхового стажу, який було накопичено.

Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у 2024 році встановлені такі критерії стажу для виходу на пенсію:

60 років для тих, у кого є щонайменше 31 рік страхового стажу;

63 роки для тих, у кого є щонайменше 21 рік страхового стажу;

65 років для осіб зі стажем від 15 до 21 року.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію у віці 60 років будуть поступово збільшуватися протягом наступних років:

У 2025 році потрібно мати щонайменше 32 роки стажу;

У 2026 році - щонайменше 33 роки стажу;

У 2027 році - щонайменше 34 роки стажу;

У 2028 році - щонайменше 35 років стажу.

Для виходу на пенсію у віці 63 роки вимоги до стажу також збільшуватимуться:

У 2025 році стаж повинен бути від 22 до 32 років;

У 2026 році - від 23 до 33 років;

У 2027 році - від 24 до 34 років;

У 2028 році - від 25 до 35 років.

Зазначимо, що для виходу на пенсію в 65 років вимога про стаж залишається незмінною і становить 15 років.