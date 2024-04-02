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Скільки стажу потрібно, щоб вийти на пенсію у 2024 році

Вівторок 02 квітня 2024 10:17
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Скільки стажу потрібно, щоб вийти на пенсію у 2024 році Скільки трудового стажу потрібно для виходу на пенсію (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У 2024 році в Україні змінилися вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію, збільшившись на один рік для обох статей. Ця тенденція протримається до 2028 року.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Статтю 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Що треба знати про вихід на пенсію у 2024 році

Для отримання права на пенсію в Україні існують три вікові пороги: 60, 63 та 65 років, які визначаються залежно від загальної кількості років страхового стажу, який було накопичено.

Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у 2024 році встановлені такі критерії стажу для виходу на пенсію:

  • 60 років для тих, у кого є щонайменше 31 рік страхового стажу;
  • 63 роки для тих, у кого є щонайменше 21 рік страхового стажу;
  • 65 років для осіб зі стажем від 15 до 21 року.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію у віці 60 років будуть поступово збільшуватися протягом наступних років:

  • У 2025 році потрібно мати щонайменше 32 роки стажу;
  • У 2026 році - щонайменше 33 роки стажу;
  • У 2027 році - щонайменше 34 роки стажу;
  • У 2028 році - щонайменше 35 років стажу.

Для виходу на пенсію у віці 63 роки вимоги до стажу також збільшуватимуться:

  • У 2025 році стаж повинен бути від 22 до 32 років;
  • У 2026 році - від 23 до 33 років;
  • У 2027 році - від 24 до 34 років;
  • У 2028 році - від 25 до 35 років.

Зазначимо, що для виходу на пенсію в 65 років вимога про стаж залишається незмінною і становить 15 років.

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