Пенсіонери у квітні отримають підвищення виплат: кому саме перерахують

Кому перерахують пенсії

Пенсіонерам, які старші 65 років та мають повний страховий стаж, а також пенсіонерам, які працюють, зроблять перерахунок пенсій.

У зв'язку з підвищенням розміру мінімальної зарплати з 1 січня 2024 року до 7 100 грн, пенсіонери старше 65 років, які мають повний стаж, тепер отримують пенсії не менше 2 840 грн, порівняно зі 2 680 грн раніше, що становить 40% від мінімальної зарплати. Збільшення цього показника з 1 квітня збільшить мінімальну пенсію для цих осіб до 3 200 грн.

У зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму до 2 361 грн з 1 січня 2024 року, мінімальна пенсія в Україні зросла на 268 грн. З 1 березня пенсії українців підвищились 7,96%, що в середньому становить зростання на 322 грн. Таким чином, розмір середньої пенсії в Україні збільшиться з 5 395 грн до 5 717 грн.

Станом на 1 січня 2024 року в Україні було 10 516 мільйонів пенсіонерів. Найбільше їх проживає в Дніпропетровській області - 887 тисяч, на другому місці Київ (752 тисячі) та Харківська область (723 тисячі).

Середній розмір пенсії в Україні на сьогодні становить 5 385 гривень. Водночас 51% пенсіонерів отримують менш як 4 тисяч гривень, хоча прожитковий мінімум складає 2 920 гривень.