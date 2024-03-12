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Пенсионеры в апреле получат повышение выплат: кому именно пересчитают

Пенсия в Украине будет перечислена (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В апреле некоторым пенсионерам перечислят пенсии, то есть повысят выплаты.

Кто может рассчитывать на социальную помощь, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "На пенсии".

Кому перечислят пенсии

Пенсионерам старше 65 лет и имеющим полный страховой стаж, а также работающим пенсионерам произведут перерасчет пенсий.

В связи с повышением размера минимальной зарплаты с 1 января 2024 года до 7 100 грн, пенсионеры старше 65 лет, имеющие полный стаж, теперь получают пенсии не менее 2 840 грн, по сравнению с 2 680 грн раньше, что составляет 40% от минимальной зарплаты. Увеличение этого показателя с 1 апреля увеличит минимальную пенсию для этих лиц до 3200 грн.

В связи с увеличением прожиточного минимума до 2361 грн с 1 января 2024 года, минимальная пенсия в Украине выросла на 268 грн. С 1 марта пенсии украинцев повысились на 7,96%, что в среднем составляет рост на 322 грн. Таким образом, размер средней пенсии в Украине увеличится с 5395 грн до 5717 грн.

На 1 января 2024 года в Украине было 10 516 миллионов пенсионеров. Больше всего их проживает в Днепропетровской области – 887 тысяч, на втором месте Киев (752 тысячи) и Харьковская область (723 тысячи).

Средний размер пенсии в Украине сегодня составляет 5 385 гривен. В то же время 51% пенсионеров получают менее 4 тысяч гривен, хотя прожиточный минимум составляет 2920 гривен.

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