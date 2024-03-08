Надійні способи заощаджувати на пенсію: що зробити, щоб мати щасливу старість

Експерти переконані, що найкращий спосіб мати забезпечену старість - це самостійно заощаджувати на неї. Проте постає питання: у що вкладати гроші та як зробити це безпечно?

Як відкладати собі на пенсію

Павло Шеремета зазначає, що це питання більше стосується вузькопрофільних спеціалістів. Однак серед відомих способів заощаджувати гроші може назвати такі:

ОВДП - облігації внутрішніх державних позик

- облігації внутрішніх державних позик іноземна валюта , яка є відносно стабільною

, яка є відносно стабільною цінні папери та дорогоцінні метали

нерухомість, причому цей спосіб є доволі популярним серед українців

"Якби в Україні був фондовий ринок, можна було б говорити про корпоративні цінні папери, акції та облігації. Зараз цього з різних причин немає, а все-таки можливістю це може бути", - додає експерт.

Крім того, за його словами, варто звернути увагу на більш екзотичні способи відкладати кошти.

"Я б сюди додав освіту, хоча це вважають витратою, а не інвестицією. Це екзотичний інструмент, але вона піднімає продуктивність країни. Це однозначно. Я інвестую у свою освіту та ще більше в освіту своїх дітей. Тому що я хочу, щоб вони були глобальними та продуктивними", - зауважує він.

Наступний інструмент - це власне здоров'я. Інвестуючи в себе, ви довший час зможете залишатися працездатними та продуктивними.

Проте в питанні інвестицій важливо також розуміти, в якій пропорції ви це робите.

"Усе у світі змінюється, відсотки не сталі, проте експерти можуть сформувати цей "портфель". Українцям варто звикати до таких слів також. Дуже шкода, що такі речі практично не викладають у школах. У світі фінансову грамотність викладають, це прям один із ключових предметів", - каже Шеремета.