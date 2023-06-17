Пенсионерам в Украине снова повысят выплаты: кому прибавят 100, а кому - 1000 грн

Пенсии в Украине в третий раз за 2023 год перечислят в июле. На этот раз индексация будет касаться категорий пенсионеров, которые ушли на отдых по специальным законам.

Что известно об увеличении выплат - в материале Styler дальше.

Каким категориям повысят пенсии

Речь идет о запланированной индексации для категорий пенсионеров, получающих выплаты от государства по так называемым спецзаконам: О государственной службе, О службе в органах местного самоуправления, О статусе народного депутата Украины, О научной и научно-технической деятельности.

То есть речь идет об увеличении пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и научным работникам.

На сколько вырастут пенсии

Планируется в целом увеличение пенсий на 19,7%. Размер доплат будет индивидуальным, будет начисляться автоматически и будет зависеть от суммы выплат, получаемых пенсионером. Чем выше пенсия, тем выше доплата.

Таким образом, кому-то могут повысить пенсии на 100 грн, кому-то - на 1000 грн.

Кому уже повысили пенсии в 2023 году

В марте состоялась общая индексация , которая касается большей части пенсионеров, получающих выплаты по Законам Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц, увеличены размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, выросли размеры минимальной пенсии и минимальных пенсионных выплат пенсионерам разных возрастных категорий, имеющих полный страховой стаж.

Выплаты также были увеличены на 19,7%, максимальная доплата составила 1500 гривен, а минимальная - 100 гривен.

Во время мартовской индексации были перечислены пенсионные выплаты в 10,5 млн украинских пенсионеров.

Кроме того, с 1 апреля в автоматическом режиме, после представления страхователями отчетности за I квартал 2023 года и поступления сведений об уплате единого взноса за этот период, пересчитали пенсии пенсионерам, что продолжают работать.